Компания Xiaomi выпустила Redmi Pad, последний планшет под брендом Redmi. Он оснащен 10,6-дюймовым ЖК-экраном с 2K разрешением и частотой обновления 90 Гц, процессором MediaTek Helio G99 с оперативной памятью до 6 Гбайт, четырьмя динамиками, поддержкой Dolby Atmos и элегантным корпусом толщиной 7,1 мм.
Планшет снимает на 8-мегапиксельную заднюю камеру с автофокусом и 8-мегапиксельную переднюю камеру с полем зрения до 105⁰, а FocusFrame (скоро будет доступен через обновление OTA для моделей 4 Гбайт и 6 Гбайт) регулирует кадр в соответствии с вашим движением.
Redmi Pad работает под управлением Android 12 с MIUI 13, и компания пообещала 2 версии обновления Android и MIUI, а также 3 года обновлений безопасности. Планшет оснащен аккумулятором емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт и поставляется с зарядным устройством на 22,5 Вт в комплекте.
Экран достаточно крупный, 10,61 дюйма, с 2К разрешением (2000x1200 пикселей), 10-битная панель с частотой обновления 90 Гц, цветовой гаммой NTSC 70%, яркостью до 400 нит, сертификацией TUV Rheinland для снижения синего света.
Планшет получил восьмиядерный 6-нм процессор MediaTek Helio G99 (два ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц) и графикой Arm Mali-G57 MC2. Есть версии на 3 ГБ ОЗУ LPDDR4X с хранилищем UFS 2.1 на 64 Гбайт, а также 4 Гбайт/6 Гбайт с хранилищем на 128 Гбайт, которое можно расширить с помощью microSD карты.
Размеры новинки: 250,5×158,1×7,1 мм, вес 465 граммов. Есть USB Type-C, поддержка Dolby Atmos, четыре динамика, два микрофона. По коммуникациям это Wi-Fi 5 или 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.3.
Redmi Pad выпускается в сером, серебристом и зеленом цветах по цене 184 доллара за версию 3 Гбайт + 64 Гбайт, 220 долларов за 4 Гбайт + 128 Гбайт и 245 долларов за старшую на 6/128 Гбайт.