РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Redmi Pad: 2K экран на 90 Гц, Helio G99, до 6 Гбайт и четыре динамика за 184 доллара

04 октября 2022, 15:28




Компания Xiaomi выпустила Redmi Pad, последний планшет под брендом Redmi. Он оснащен 10,6-дюймовым ЖК-экраном с 2K разрешением и частотой обновления 90 Гц, процессором MediaTek Helio G99 с оперативной памятью до 6 Гбайт, четырьмя динамиками, поддержкой Dolby Atmos и элегантным корпусом толщиной 7,1 мм.

Анонс Redmi Pad: 2K экран на 90 Гц, Helio G99, до 6 Гбайт и четыре динамика за 184 доллара


Планшет снимает на 8-мегапиксельную заднюю камеру с автофокусом и 8-мегапиксельную переднюю камеру с полем зрения до 105⁰, а FocusFrame (скоро будет доступен через обновление OTA для моделей 4 Гбайт и 6 Гбайт) регулирует кадр в соответствии с вашим движением.

Redmi Pad работает под управлением Android 12 с MIUI 13, и компания пообещала 2 версии обновления Android и MIUI, а также 3 года обновлений безопасности. Планшет оснащен аккумулятором емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт и поставляется с зарядным устройством на 22,5 Вт в комплекте.

Анонс Redmi Pad: 2K экран на 90 Гц, Helio G99, до 6 Гбайт и четыре динамика за 184 доллара


Экран достаточно крупный, 10,61 дюйма, с 2К разрешением (2000x1200 пикселей), 10-битная панель с частотой обновления 90 Гц, цветовой гаммой NTSC 70%, яркостью до 400 нит, сертификацией TUV Rheinland для снижения синего света.

Планшет получил восьмиядерный 6-нм процессор MediaTek Helio G99 (два ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с тактовой частотой 2 ГГц) и графикой Arm Mali-G57 MC2. Есть версии на 3 ГБ ОЗУ LPDDR4X с хранилищем UFS 2.1 на 64 Гбайт, а также 4 Гбайт/6 Гбайт с хранилищем на 128 Гбайт, которое можно расширить с помощью microSD карты.

Размеры новинки: 250,5×158,1×7,1 мм, вес 465 граммов. Есть USB Type-C, поддержка Dolby Atmos, четыре динамика, два микрофона. По коммуникациям это Wi-Fi 5 или 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.3.

Анонс Redmi Pad: 2K экран на 90 Гц, Helio G99, до 6 Гбайт и четыре динамика за 184 доллара


Redmi Pad выпускается в сером, серебристом и зеленом цветах по цене 184 доллара за версию 3 Гбайт + 64 Гбайт, 220 долларов за 4 Гбайт + 128 Гбайт и 245 долларов за старшую на 6/128 Гбайт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo Y35. Смартфон получил яркий дизайн, качественный дисплей, сбалансированный процессор и отличную автономность. Но главное преимущество гаджета - одна из лучших в своем сегменте камер, которая позволяет получить качественные фотографии и днем и ночью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo Y35: фотофлагман среди бюджетников".

Читайте также:

  • Представлен бюджетный moto G72 с продвинутым экраном
  • Doogee перезапускает защищенный смартфон S96 Pro под названием S96 GT
  • Xiaomi представила Redmi Note 11R с необычным дизайном
  • Утечка характеристик OnePlus 11R: Snapdragon 8+ Gen1 SoC, зарядка на 100 Вт и AMOLED
  • vivo представляет серию V25 в России: яркие фотопортреты и стильный дизайн

    • предыдущая новость
    Представлен бюджетный moto G72 с продвинутым экраном

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор смартфона vivo Y35: фотофлагман среди бюджетников Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Обзор смартфона realme C31: практичный бюджетник
    Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор смартфона vivo Y35 Лучшие игровые ноутбуки Лучшая видеокарта для игр Обзор смартфона realme C31
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    4 октября, 2022

    Анонс Redmi Pad: 2K экран на 90 Гц, Helio G99, до 6 Гбайт и четыре динамика за 184 доллара

    Представлен бюджетный moto G72 с продвинутым экраном

    3 октября, 2022

    Nvidia закроет российский офис до конца октября

    Doogee перезапускает защищенный смартфон S96 Pro под названием S96 GT

    2 октября, 2022

    NVIDIA GeForce RTX 4090 на 60% быстрее RTX 3090 Ti

    30 сентября, 2022

    Производство базовой модели iPhone 14 сократились на 38 процентов

    Xiaomi представила Redmi Note 11R с необычным дизайном

    Представлена видеокарта Intel Arc A750: конкурент RTX 3060 будет стоить 289 долларов

    29 сентября, 2022

    Замечена серия Intel Core i3 N300 без производительных ядер

    Утечка характеристик OnePlus 11R: Snapdragon 8+ Gen1 SoC, зарядка на 100 Вт и AMOLED

    Продажи Cyberpunk 2077 превысили 20 миллионов копий

    28 сентября, 2022

    Intel представляет видеокарту начального уровня ARC A310

    Ninestar рассказала о своем премиальном бренде G&G

    vivo представляет серию V25 в России: яркие фотопортреты и стильный дизайн

    Intel представляет видеокарту Arc A770 за 329 долларов, запуск 12 октября

    27 сентября, 2022

    Intel анонсировала серию Raptor Lake 13-го поколения: i9-13900K обойдется в 589 долларов.

    Представлен "женский" Xiaomi Civi 2: 6,55-дюймов, AMOLED, 120 Гц, Snapdragon 7 Gen 1 и две фронталки по 32 Мп

    В сеть попали характеристики и тесты Intel Core i9-13900HK и i7-13700H Raptor Lake Mobility

    26 сентября, 2022

    Infinix работает над телефоном с селфи-камерой на 60 МП и оптической стабилизацией

    XPG представляет блоки питания стандарта ATX 3.0

    ССЫЛКИ