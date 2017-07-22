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Представлен OPPO A77s на Snapdragon 680 и быстрой зарядкой всего за 100 долларов

05 октября 2022, 10:59




Смартфон OPPO A77s официально представлен в Таиланде. Это новый вариант OPPO A77, который был анонсирован в прошлом месяце на некоторых азиатских рынках. В отличие от A77, который оснащен скромным чипом Helio G35, A77s оснащен более мощным SoC Snapdragon 6-й серии. Он предлагает больший объем оперативной памяти и большую встроенную память.

Представлен OPPO A77s на Snapdragon 680 и быстрой зарядкой всего за 100 долларов


OPPO A77s получил 6,56-дюймовый ЖК экран с IPS матрицей и разрешением HD+ (720x1612 пикселей). Он поддерживает частоту обновления экрана в 90 Гц, плотность пикселей составляет 269 ppi, а яркость доходит до 600 нит. Экран с каплевидным вырезом занимает 89,8% площади экрана и защищен стеклом Panda.

У A77s есть 8-мегапиксельная фронтальная камера. Его двойная основная камера состоит из 50-мегапиксельной основной камеры, 2-мегапиксельного монообъектива и светодиодной вспышки. Фронтальная и задняя камеры поддерживают запись видео 1080p со скоростью до 30 кадров в секунду.

Но самое интересное, это Snapdragon 680 в своем бюджете. Вместе с ним смартфон предлагает 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт встроенной памяти. Емкость аккумулятора составила 5000 мАч, он также поддерживает зарядку SuperVOOC мощностью 33 Вт. Телефон работает на ОС Android 12 и ColorOS 12.1.

Представлен OPPO A77s на Snapdragon 680 и быстрой зарядкой всего за 100 долларов


OPPO A77s оснащен боковым сканер отпечатков пальцев. Что касается коммуникаций, то предлагаются поддержка двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, слот для карт памяти microSD, порт USB-C и разъем для наушников 3,5 мм. Наконец, есть защита от воды и пыли по стандарту IPX4 и IPX5.

OPPO A77s представлен в Таиланде и там он продается по цене около 106 долларов и поставляется в двух цветах: черный и оранжевый.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo Y35. Смартфон получил яркий дизайн, качественный дисплей, сбалансированный процессор и отличную автономность. Но главное преимущество гаджета - одна из лучших в своем сегменте камер, которая позволяет получить качественные фотографии и днем и ночью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo Y35: фотофлагман среди бюджетников".

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