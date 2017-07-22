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Infinix представил HOT 20 5G с экраном 120 Герц и на Dimensity 810

06 октября 2022, 19:19




Infinix анонсировал смартфон Hot 20, первая модель компании с поддержкой 5G. Кроме этого он выделяется дисплеем с частотой 120 Гц, чипом Dimensity 8-й серии и 50-мегапиксельной двойной задней камерой.

Infinix Hot 20 5G предлагает 6,6-дюймовый ЖК-экран с IPS матрицей, разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц. Устройство работает на ОС Android 12 с фирменным интерфейсом XOS 10.6. На боковом торце есть сканер отпечатков пальцев.

Infinix представили HOT 20 5G с экраном 120 Герц и на Dimensity 810


Infinix Hot 20 5G получил процессор Dimensity 810, который обеспечивает поддержку 5G. Вместе с ним вы 4 ГБ оперативной памяти, 3 ГБ виртуальной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Чтобы подолгу оставаться на связи смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт и обратной зарядкой 5 Вт.

В Hot 20 5G установлена ​​50-мегапиксельная основная камера Samsung JN1 и датчик глубины резкости. Есть 8-мегапиксельная фронтальная камера. Телефон предлагает такие фото функции, как супер ночной режим, ночные фильтры, портретный режим, режим короткого видео и отслеживание взгляда. В плане коммуникаций кроме 5G есть две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC для бесконтактных платежей, аудиоразъем 3,5 мм и порт USB Type-C.

Стоимость Infinix Hot 20 для европейского рынка составляет 179 евро. Он доступен в трех цветах: черный, синий и зеленый.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo Y35. Смартфон получил яркий дизайн, качественный дисплей, сбалансированный процессор и отличную автономность. Но главное преимущество гаджета - одна из лучших в своем сегменте камер, которая позволяет получить качественные фотографии и днем и ночью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo Y35: фотофлагман среди бюджетников".

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