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Представлены Pixel 7 и 7 Pro с Tensor G2 и улучшенной камерой

06 октября 2022, 23:16




Google не выпускает на рынок слишком много моделей и представленный дуэт Pixel 7 и 7 Pro вместе с вышедшим ранее 6a доводит количество новых телефонов 2022 года до трех штук, что даже меньше, чем у Apple. Две новых модели, одна поменьше и Pro покрупнее, меньший стоит дешевле (600 долларов), а Pro с дисплеем и камерами получше (выделенный телеобъектив), но уже за 900 долларов.

Представлены Pixel 7 и 7 Pro с Tensor G2 и улучшенной камерой


Pixel 7 Pro - лучший телефон от Google на следующий год, с задатками настоящего флагмана: четкий дисплей с высокой частотой обновления, большой сенсор камеры, комбинация широкоугольного/сверхширокоугольного/телеобъектива, отличительный внешний вид. Но и отличий от прошлого Pro не так уж много: обновленный чипсет Tensor G2 и камеры.

Представлены Pixel 7 и 7 Pro с Tensor G2 и улучшенной камерой


Tensor G2 выполнен по 4-нм техпроцессу, два ядра Cortex-X1 плюс два A76 и четыре ядра A55. Графический процессор Mali-G710 MC10, также есть новое ядро ​​​​Tensor и новый модем. Процессор отвечает за такие функции, как Photo Unblur, эксклюзивные для Pixel 7 и 7 Pro, удаляя размытие и шум со старых фотографий.

Смартфон поставляется с 12 Гбайт оперативной памяти и 128/256/512 Гбайт постоянной, слота для microSD, нет, только для nano-SIM и eSIM для второй линии.

Представлены Pixel 7 и 7 Pro с Tensor G2 и улучшенной камерой


Основная камера на 50 мегапикселей получила крупный сенсор 1/1,31 дюйма (1,2 мкм). Объектив f/1.85 имеет поле зрения 82°. Есть 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (1,25 мкм) с углом обзора 125,8° и с автофокусом. У основной камеры есть оптическая стабилизация изображения (OIS) и электронная, съемка видео в 4K со скоростью 60 кадров в секунду и съемка 10-битного HDR-видео. И наконец-то есть телеобъектив с 5-кратным оптическим увеличением, а не 4-кратным, с разрешением 48 МП. Обычная семерка снимает на дуэт из 50 МП основной и 12 МП широкоугольной камер.

Представлены Pixel 7 и 7 Pro с Tensor G2 и улучшенной камерой


Экран Pixel 7 Pri с диагональю 6,71 дюйма получил AMOLED матрицу, QHD разрешение (1440 x 3120 пикселей) с частотой обновления 10-120 Гц. Боковые грани дисплея не такие изогнутые, как в прошлом году, но по-прежнему защищены стеклом Gorilla Glass Victus. Экран простой семерки чуть проще - Full HD+ разрешение и 6.3 дюйма. Зато у обеих моделей есть сканер пальцев, встроенный в экран.

Представлены Pixel 7 и 7 Pro с Tensor G2 и улучшенной камерой


Емкости батарей - 5000 и 4355 мАч соответственно, с быстрой зарядкой на 30 Ватт, а также беспроводной и обратной беспроводной. Оба телефона имеют класс защиты от пыли и воды IP68. Как и предыдущие модели, Pixel 7 и 7 Pro гарантированно получат 3 основных обновления ОС (до версии 16) и исправления безопасности в течение 5 лет.

Физические размеры Pixel 7 составляют 155,6 х 73,2 х 8,7 мм и вес 197 грамм, а Pro 7 крупнее, 162,9 x 76,6 x 8,9 мм и 212 граммов.


Фронтальные камеры обеих новинок одинаковы. Это датчик с разрешением 10,8 МП (по сравнению с 8 МП в прошлом году), а также более широкое поле зрения - 92,8 ° (по сравнению с 84 °). Однако объектив по-прежнему имеет фиксированный фокус.



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