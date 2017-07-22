Google представил новые часы Pixel Watch, в которых есть множество возможностей. Часы поставляются с выпуклой конструкцией и запатентованным механизмом для крепления ремешков.
Новые Pixel Watch были впервые представлены в мае на конференции Google I/O 2022. С точки зрения дизайна, Pixel Watch имеют круглые куполообразные верх и низ шириной 41 мм и толщиной 12,3 мм. Согласно Google, дисплей с функцией Always-On защищен «устойчивым к царапинам специальным 3D-стеклом Corning Gorilla Glass». Чтобы сделать его более прочным, экран не заходит от края до края и имеет заметные рамки.
Новые Pixel Watch также имеют вращающуюся головку справа, которая служит также и кнопкой. Еще одну кнопку можно найти прямо над короной. Корпус Pixel Watch изготовлен из переработанной нержавеющей стали и доступен в трех различных цветовых вариантах: золотом, серебристом и матово-черном.
Ремешок для часов по умолчанию изготовлен из фторэластомера для обеспечения мягкости и может быть прикреплен через запатентованный разъем для ремешка. Как упоминалось ранее, Pixel Watch оснащены новым механизмом крепления ремешка с помощью «кнопки безопасности ремешка». На выступающем конце Pixel Watch находятся все датчики здоровья.
Внизу вы найдете датчик сердечного ритма, который определяет удары с интервалом в 1 секунду. Кроме того, вы также сможете отслеживать свой сон, измерять уровень кислорода в крови и снимать показания ЭКГ прямо на запястье. По данным Google, в носимых устройствах «Fitbit обеспечивает самое точное отслеживание сердечного ритма». Часы поставляются с экстренным вызовом SOS через приложение личной безопасности, а также датчиком внешней освещенности, акселерометром, высотомером, компасом и гироскопом. Кроме того, Google заявил, что добавит функцию обнаружения падения в будущем обновлении WearOS.
Что касается батареи, новые Google Pixel Watch поставляются с аккумулятором емкостью 294 мАч, рассчитанной на 24 часа работы. Как и Apple Watch, Pixel Watch также поставляются с магнитным креплением для зарядки через USB Type-C. В плане процессора это Exynos 9110 SoC в сочетании с сопроцессором Cortex M33, 2 Гбайт оперативной памяти и 32 Гбайт постоянной памяти. Возможности подключения включают Bluetooth 5.0, WiFi, NFC и GPS.
Pixel Watch будут работать под управлением WearOS 3.5, которая поставляется с десятками уникальных аналоговых и цифровых циферблатов. Вы также найдете поддержку Find My Device и Fast Pair для наушников. Pixel Watch стоит от 349 долларов за базовую модель, а модель с LTE - от 399 долларов.