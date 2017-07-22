Не секрет, что серия видеокарт RTX 40 будет работать на гораздо более высоких тактовых частотах, чем графические процессоры Ampere. Сами NVIDIA подтвердили тактовую частоту 2,85 ГГц в Founders Edition, в то время как появляется больше данных, показывающих, что новые модели работают на частоте, близкой или даже превышающей 3,0 ГГц.
В сети появились результаты основного теста TimeSpy. Переход с режима Extreme на профиль по умолчанию важен, поскольку он работает с более низким разрешением (1440p против 2160p). Этот тест обычно позволяет работать на более высоких тактовых частотах, потому что этот тест больше привязан к процессору.
Излишне говорить, что это было подтверждено недавно опубликованным снимком экрана, показывающим предполагаемую RTX 4080 16 Гбайт с максимальной тактовой частотой 3,0 ГГц. Мы также видим, что он показывает тактовую частоту памяти 1,4 ГГц, что соответствует спецификациям конфигурации памяти RTX 4080 16 Гбайт 22,4 Гбит/с.
На просочившемся снимке экрана также показана максимальная температура 60,8°C и горячая точка 75,4°C. Программное обеспечение GPU-Z также зафиксировало пиковое энергопотребление 333 Вт и мощность графического процессора 290,7 Вт. TDP RTX 4080 16 Гбайт составляет 320 Вт, так что это означает небольшой скачок мощности или нестандартную тестируемую модель.
С новой оценкой можно проверить, насколько быстр этот новый RTX 40. В этом случае разрыв немного больше, чем в профилях Ultra/Extreme 3DMark, как было показано ранее. Так, серия RTX 3080 предлагает от 61 до 64% уровня RTX 4080 16 Гбайт.
NVIDIA GeForce RTX 4080 16 Гбайт с графическим процессором AD103 и 16 Гбайт памяти GDDR6X официально поступит в продажу в ноябре по цене 1199 долларов.
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