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NVIDIA GeForce RTX 4080 достигает частоты 3,0 ГГц в 3DMark TimeSpy

07 октября 2022, 12:58




Не секрет, что серия видеокарт RTX 40 будет работать на гораздо более высоких тактовых частотах, чем графические процессоры Ampere. Сами NVIDIA подтвердили тактовую частоту 2,85 ГГц в Founders Edition, в то время как появляется больше данных, показывающих, что новые модели работают на частоте, близкой или даже превышающей 3,0 ГГц.

В сети появились результаты основного теста TimeSpy. Переход с режима Extreme на профиль по умолчанию важен, поскольку он работает с более низким разрешением (1440p против 2160p). Этот тест обычно позволяет работать на более высоких тактовых частотах, потому что этот тест больше привязан к процессору.

NVIDIA GeForce RTX 4080 достигает частоты 3,0 ГГц в 3DMark TimeSpy


Излишне говорить, что это было подтверждено недавно опубликованным снимком экрана, показывающим предполагаемую RTX 4080 16 Гбайт с максимальной тактовой частотой 3,0 ГГц. Мы также видим, что он показывает тактовую частоту памяти 1,4 ГГц, что соответствует спецификациям конфигурации памяти RTX 4080 16 Гбайт 22,4 Гбит/с.

На просочившемся снимке экрана также показана максимальная температура 60,8°C и горячая точка 75,4°C. Программное обеспечение GPU-Z также зафиксировало пиковое энергопотребление 333 Вт и мощность графического процессора 290,7 Вт. TDP RTX 4080 16 Гбайт составляет 320 Вт, так что это означает небольшой скачок мощности или нестандартную тестируемую модель.

NVIDIA GeForce RTX 4080 достигает частоты 3,0 ГГц в 3DMark TimeSpy


С новой оценкой можно проверить, насколько быстр этот новый RTX 40. В этом случае разрыв немного больше, чем в профилях Ultra/Extreme 3DMark, как было показано ранее. Так, серия RTX 3080 предлагает от 61 до 64% уровня ​​RTX 4080 16 Гбайт.

NVIDIA GeForce RTX 4080 16 Гбайт с графическим процессором AD103 и 16 Гбайт памяти GDDR6X официально поступит в продажу в ноябре по цене 1199 долларов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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