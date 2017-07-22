РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Intel Core i9-13900K разгоняется до 8,2 ГГц под жидким азотом

07 октября 2022, 22:57




Процессор Intel Raptor Lake разгоняется до 8,2 ГГц под жидким азотом.
Во время финала Intel Creator Challenge был установлен новый рекорд частоты для настольных процессоров Intel с еще невыпущенным процессором Raptor Lake.

Intel Core i9-13900K разгоняется до 8,2 ГГц под жидким азотом


Intel заявляли, что их серия Core 13-го поколения может обеспечивать гораздо более высокие частоты, чем его предшественники. Несмотря на тот же технологический процесс, Intel внесла значительные улучшения в конструкцию, что также дало большой запас для более высоких тактовых частот из коробки и даже для дальнейшей настройки.

Во время мероприятия оверклокеру Аллену «Splave» Golibersuch удалось разогнать флагманский процессор Core i9-13900K до 8,2 ГГц с жидким азотом (LN2). Это высокопроизводительный 24-ядерный процессор из серии Raptor Lake, который должен быть выпущен в конце этого месяца. Эта частота была достигнута с одним ядром, в то время как другие ядра оставались на уровне от 5,7 до 6,3 ГГц.

Intel Core i9-13900K разгоняется до 8,2 ГГц под жидким азотом


Такая частота намного выше, чем рекорд Alder Lake i9-12900K в 7,6 ГГц и даже выше, чем у новейшего процессора AMD Ryzen 9 7950X, которому удалось достичь частоты 7,2 ГГц с одним ядром. Несмотря на это достижение, ни процессоры AMD, ни Intel не представляют угрозы для лучшего процессора для разгона, которым является AMD FX 8370, по-прежнему занимающий первое место в официальном рейтинге HWBOT с тактовой частотой 8,7 ГГц.

Intel Core i9-13900K еще не выпущен. Этот процессор поступит в продажу 20 октября и будет стоить не менее 589 долларов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

Читайте также:

  • Замечена серия Intel Core i3 N300 без производительных ядер
  • Intel анонсировала серию Raptor Lake 13-го поколения: i9-13900K обойдется в 589 долларов
  • В сеть попали характеристики и тесты Intel Core i9-13900HK и i7-13700H Raptor Lake Mobility
  • Ryzen 9 7950X побил два рекорда на частоте 6.5 ГГц
  • Intel Core i9-13900K - самый быстрый в однопоточном рейтинге PassMark

    • предыдущая новость
    NVIDIA GeForce RTX 4080 достигает частоты 3,0 ГГц в 3DMark TimeSpy

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор смартфона vivo Y35: фотофлагман среди бюджетников Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр Лучшая материнская плата Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица Обзор смартфона vivo Y35 Лучшие игровые ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    7 октября, 2022

    Intel Core i9-13900K разгоняется до 8,2 ГГц под жидким азотом

    NVIDIA GeForce RTX 4080 достигает частоты 3,0 ГГц в 3DMark TimeSpy

    Анонс Pixel Watch: первые умные часы от Google

    6 октября, 2022

    Представлены Pixel 7 и 7 Pro с Tensor G2 и улучшенной камерой

    Infinix представил HOT 20 5G с экраном 120 Герц и на Dimensity 810

    5 октября, 2022

    Представлен OPPO A77s на Snapdragon 680 и быстрой зарядкой всего за 100 долларов

    4 октября, 2022

    Анонс Redmi Pad: 2K экран на 90 Гц, Helio G99, до 6 Гбайт и четыре динамика за 184 доллара

    Представлен бюджетный moto G72 с продвинутым экраном

    3 октября, 2022

    Nvidia закроет российский офис до конца октября

    Doogee перезапускает защищенный смартфон S96 Pro под названием S96 GT

    2 октября, 2022

    NVIDIA GeForce RTX 4090 на 60% быстрее RTX 3090 Ti

    30 сентября, 2022

    Производство базовой модели iPhone 14 сократились на 38 процентов

    Xiaomi представила Redmi Note 11R с необычным дизайном

    Представлена видеокарта Intel Arc A750: конкурент RTX 3060 будет стоить 289 долларов

    29 сентября, 2022

    Замечена серия Intel Core i3 N300 без производительных ядер

    Утечка характеристик OnePlus 11R: Snapdragon 8+ Gen1 SoC, зарядка на 100 Вт и AMOLED

    Продажи Cyberpunk 2077 превысили 20 миллионов копий

    28 сентября, 2022

    Intel представляет видеокарту начального уровня ARC A310

    Ninestar рассказала о своем премиальном бренде G&G

    vivo представляет серию V25 в России: яркие фотопортреты и стильный дизайн

    ССЫЛКИ