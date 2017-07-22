Процессор Intel Raptor Lake разгоняется до 8,2 ГГц под жидким азотом.
Во время финала Intel Creator Challenge был установлен новый рекорд частоты для настольных процессоров Intel с еще невыпущенным процессором Raptor Lake.
Intel заявляли, что их серия Core 13-го поколения может обеспечивать гораздо более высокие частоты, чем его предшественники. Несмотря на тот же технологический процесс, Intel внесла значительные улучшения в конструкцию, что также дало большой запас для более высоких тактовых частот из коробки и даже для дальнейшей настройки.
Во время мероприятия оверклокеру Аллену «Splave» Golibersuch удалось разогнать флагманский процессор Core i9-13900K до 8,2 ГГц с жидким азотом (LN2). Это высокопроизводительный 24-ядерный процессор из серии Raptor Lake, который должен быть выпущен в конце этого месяца. Эта частота была достигнута с одним ядром, в то время как другие ядра оставались на уровне от 5,7 до 6,3 ГГц.
Такая частота намного выше, чем рекорд Alder Lake i9-12900K в 7,6 ГГц и даже выше, чем у новейшего процессора AMD Ryzen 9 7950X, которому удалось достичь частоты 7,2 ГГц с одним ядром. Несмотря на это достижение, ни процессоры AMD, ни Intel не представляют угрозы для лучшего процессора для разгона, которым является AMD FX 8370, по-прежнему занимающий первое место в официальном рейтинге HWBOT с тактовой частотой 8,7 ГГц.
Intel Core i9-13900K еще не выпущен. Этот процессор поступит в продажу 20 октября и будет стоить не менее 589 долларов.