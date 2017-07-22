Росс Янг, аналитик Display Supply Chain Consultants (DSCC), утверждает, что смартфон iPhone SE четвертого поколения получит 6,1-дюймовый ЖК-экран с вырезом в верхней части экрана.
Янг сказал, что понизил свои надежды на iPhone SE четвертого поколения. Ожидается, что новая модель iPhone SE с ЖК-экраном с диагональю от 5,7 до 6,1 дюйма и всего лишь вырезом в форме отверстия для фронтальной камеры будет выпущена Apple в 2024 году, по словам аналитика с очень хорошим послужным списком из предоставленной информации о планах компании.
Если смартфон будет представлен в 2024 году, Dynamic Island действительно будет представлен на всех четырех основных новых iPhone. ЕС принимает закон, обязывающий использовать зарядные устройства USB-C для мобильных устройств к 2024 году, что может привести к тому, что iPhone SE 4 также будет иметь порт USB-C.
Новый прогноз Янга предсказывает 6,1-дюймовый дисплей с вырезом. Пока неясно, будет ли выемка iPhone SE включать массив камер TrueDepth для Face ID. Согласно сообщениям, iPhone SE останется с Touch ID, чтобы снизить расходы. Переход на полноэкранный дизайн устранит емкостную кнопку Touch ID Home на нижней панели. Несколько слухов, в том числе от MyDrivers и аналитика Apple Минг-Чи Куо, утверждают, что Apple добавит боковую кнопку Touch ID на iPhone SE.
Размер выемки iPhone SE четвертого поколения неизвестен, но он может быть уже, чем у iPhone XR, если у него нет точечного проектора для Face ID, потому что у него есть Touch ID. Китайский сайт MyDrivers и информатор Джон Проссер считают, что грядущий iPhone SE лишится кнопки «Домой». В продуктах Apple «SE» ранее использовался более старый дизайн. Недавнее заявление Янга, похоже, соответствует более ранним утечкам и помогает объяснить, как будет выглядеть iPhone SE.