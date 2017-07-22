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Браузеры Safari и Chrome могут перестать отображать сайты из РФ

11 октября 2022, 10:36




Россияне могут остаться без некоторых иностранных браузеров, например, Safari, Chrome и Edge. Сертификаты безопасности доступа к ресурсам Рунета, в том числе и те, что выдавались отечественными организациями, могут быть заблокированы в иностранных приложениях. Эксперты советуют пользоваться отечественными браузерами, чтобы обеспечивать безопасность.

Сертификат сайта - это его цифровая подпись, подтверждающая подлинность ресурса. С его помощью шифруются данные, перед установкой защищенного соединения - браузер запрашивает этот документ у сайта. Браузер может просто не открыть сайт, если сертификата нет или он не подлинный.

Браузеры Safari и Chrome могут перестать отображать сайты из РФ


Проблема появилась на фоне санкционной политики. Российские сайты без проблем использовали сертификаты иностранного происхождения, но многие из них стали отзываться, например, у банков и других ресурсов. Проблема появилась еще в марте, но в конце сентября у многих перестал работать сайт Сбербанка, так как его сертификат безопасности не был продлен. Сбербанк посоветовал клиентам установить сертификаты самостоятельно или пользоваться браузером от Яндекс.

В ответ на санкции в России стали выдавать собственные сертификаты от Национального удостоверяющего центра. При этом есть опасения, что со временем западные разработчики могут доверять нашим сертификатам и заблокируют их в собственных браузерах, а вместе с ними и доступ к сайтам.

Подобные примеры уже имели место быть. Так, в Казахстане в 2019 году жителей обязали установить национальные сертификаты безопасности. Google, Mozilla и Apple внесли эти сертификаты в список отозванных и их внедрение в Казахстане прекратилось.

Но стоит учитывать, что существует множество браузеров, помимо Chrome, Safari, Edge и Firefox, есть Яндекс.Браузер, Brave, Vivaldi, Opera и прочие. Так что в случае блокировок у вас всегда будет альтернатива.

Браузеры Safari и Chrome могут перестать отображать сайты из РФ


Сертификаты безопасности выданы на более чем 7 тысяч доменных адресов, сообщают в пресс-службе Минцифры. Они же рекомендуют пользоваться браузерами, поддерживающими работу российских сертификатов, Яндекс.Браузер или Атом, что будет самым простым способом получать доступ ко всем важным ресурсам с отечественными сертификатами, в них они встроены по умолчанию.

Зарубежные браузеры не доверяют отечественным сертификатам, если они вручную не установлены пользователем на операционную систему и также вручную не прописано доверие им, отметил вице-президент и директор по информационной безопасности VK Алексей Волков. Отозвать доверие таким сертификатам возможно на уровне кода браузера, тогда он перестанет доверять установленному вручную сертификату, а разработчик операционной системы может отозвать доверие на уровне самой системы.

Если продолжать работу в браузере, предупреждающем, что сертификат недоверенный, то такое соединение будет незащищенным, с вероятным перехватом данных, например, в общественных Wi-Fi-сетях. Но полностью заблокировать сайт на базе сертификата в популярных браузерах пока невозможно. В худшем случае сайт будет отображаться как нежелательный или вредоносный, но можно будет продолжать работать с ним.

В «Яндексе» отметили, что для компании важно, чтобы у пользователей сохранялся защищенный доступ к онлайн-сервисам, интернет-банкингу и другим сайтам, поэтому в марте «Яндекс.Браузер» поддержал работу национальных сертификатов.

Санкции предполагают усложнение жизни для россиян, но зарубежным разработчикам браузеров и другого софта это невыгодно, так как они могут потерять аудиторию в 150 млн пользователей. При этом пользователи, которые перейдут на отечественные продукты, вряд ли вернутся к импортным решениям, когда ситуация стабилизируется.



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