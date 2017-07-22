Россияне могут остаться без некоторых иностранных браузеров, например, Safari, Chrome и Edge. Сертификаты безопасности доступа к ресурсам Рунета, в том числе и те, что выдавались отечественными организациями, могут быть заблокированы в иностранных приложениях. Эксперты советуют пользоваться отечественными браузерами, чтобы обеспечивать безопасность.
Сертификат сайта - это его цифровая подпись, подтверждающая подлинность ресурса. С его помощью шифруются данные, перед установкой защищенного соединения - браузер запрашивает этот документ у сайта. Браузер может просто не открыть сайт, если сертификата нет или он не подлинный.
Проблема появилась на фоне санкционной политики. Российские сайты без проблем использовали сертификаты иностранного происхождения, но многие из них стали отзываться, например, у банков и других ресурсов. Проблема появилась еще в марте, но в конце сентября у многих перестал работать сайт Сбербанка, так как его сертификат безопасности не был продлен. Сбербанк посоветовал клиентам установить сертификаты самостоятельно или пользоваться браузером от Яндекс.
В ответ на санкции в России стали выдавать собственные сертификаты от Национального удостоверяющего центра. При этом есть опасения, что со временем западные разработчики могут доверять нашим сертификатам и заблокируют их в собственных браузерах, а вместе с ними и доступ к сайтам.
Подобные примеры уже имели место быть. Так, в Казахстане в 2019 году жителей обязали установить национальные сертификаты безопасности. Google, Mozilla и Apple внесли эти сертификаты в список отозванных и их внедрение в Казахстане прекратилось.
Но стоит учитывать, что существует множество браузеров, помимо Chrome, Safari, Edge и Firefox, есть Яндекс.Браузер, Brave, Vivaldi, Opera и прочие. Так что в случае блокировок у вас всегда будет альтернатива.
Сертификаты безопасности выданы на более чем 7 тысяч доменных адресов, сообщают в пресс-службе Минцифры. Они же рекомендуют пользоваться браузерами, поддерживающими работу российских сертификатов, Яндекс.Браузер или Атом, что будет самым простым способом получать доступ ко всем важным ресурсам с отечественными сертификатами, в них они встроены по умолчанию.
Зарубежные браузеры не доверяют отечественным сертификатам, если они вручную не установлены пользователем на операционную систему и также вручную не прописано доверие им, отметил вице-президент и директор по информационной безопасности VK Алексей Волков. Отозвать доверие таким сертификатам возможно на уровне кода браузера, тогда он перестанет доверять установленному вручную сертификату, а разработчик операционной системы может отозвать доверие на уровне самой системы.
Если продолжать работу в браузере, предупреждающем, что сертификат недоверенный, то такое соединение будет незащищенным, с вероятным перехватом данных, например, в общественных Wi-Fi-сетях. Но полностью заблокировать сайт на базе сертификата в популярных браузерах пока невозможно. В худшем случае сайт будет отображаться как нежелательный или вредоносный, но можно будет продолжать работать с ним.
В «Яндексе» отметили, что для компании важно, чтобы у пользователей сохранялся защищенный доступ к онлайн-сервисам, интернет-банкингу и другим сайтам, поэтому в марте «Яндекс.Браузер» поддержал работу национальных сертификатов.
Санкции предполагают усложнение жизни для россиян, но зарубежным разработчикам браузеров и другого софта это невыгодно, так как они могут потерять аудиторию в 150 млн пользователей. При этом пользователи, которые перейдут на отечественные продукты, вряд ли вернутся к импортным решениям, когда ситуация стабилизируется.