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Представлен флагманский смартфон realme GT NEO 3T

12 октября 2022, 15:00




Realme, быстрорастущий бренд смартфонов, анонсирует старт продаж GT NEO 3T - флагманской модели с дизайном, вдохновленным автомобильными гонками с мощным блоком питания, ярким AMOLED дисплеем и восьмиядерным процессором Snapdragon 870 5G

При создании внешнего вида компания вдохновилась автомобильными гонками. Ключевым объектом вдохновения послужил гоночный флаг, который впервые стал использоваться на знаковой трассе в Индианаполисе. realme GT NEO 3T поступил в широкую продажу в трех цветах: желтом, белом и черном. При создании модели в желтом цвете использовался уникальный процесс печати с использованием флуоресцентных частиц в шёлковых чернилах, чтобы добиться эффекта яркости на солнце.

Представлен флагманский смартфон realme GT NEO 3T


realme GT Neo 3T получил мощное зарядное устройство на 80 Вт с временем зарядки от 0 до 100% всего в 33 минуты. Аккумулятор большой емкости 5000 мАч состоит из 2-х ячеек по 2500 мАч и позволяет телефону заряжаться в 2 раза быстрее и продлевает ресурс аккумулятора. С технологией реверсивной зарядки можно заряжать свои аксессуары от GT NEO 3T.

У новинки мощный восьмиядерный процессор Snapdragon 870 5, изготовленный по 7нм техпроцессу, частота ядер 3,2 ГГц, 2,4 ГГц и 1,8 ГГц, графика Adreno 650 потянет самые передовые игры. Технология Smart 5G определяет уровень сигнала и автоматически переключает режимы 4G и 5G, обеспечивая эффективное энергопотребление.

Представлен флагманский смартфон realme GT NEO 3T


У смартфона AMOLED дисплей с диагональю 6,62 дюйма с полезной площадью экрана в 92,6%. Пиковая яркость до 1300 нит обеспечивает комфортное использование на улице в солнечный день, частота обновления экрана 120 Гц, а частота дискретизации касания 360 Гц обеспечит плавный игровой процесс. AMOLED матрица обеспечивает широкие углы обзора и бесконечную контрастность.

realme GT NEO 3T может похвастать системой камер с тремя объективами: основным на 64 МП, широкоугольным (119°) модулем 8 МП и макромодулем на 2 МП с фокусным расстоянием 4 см. Специальный режим уличной фотографии, для начала съёмки в котором в режиме заблокированного экрана достаточно дважды нажать на кнопку уменьшения громкости, позволит мгновенно запечатлеть уникальные моменты. Благодаря 16 МП фронтальной камере с AI бьютификацией ваши селфи всегда будут великолепными.

Цена GT NEO 3T составит от 34 990 рублей за версию 8 + 128 Гбайт и 37 990 рублей за версию 8 + 256 Гбайт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo Y35. Смартфон получил яркий дизайн, качественный дисплей, сбалансированный процессор и отличную автономность. Но главное преимущество гаджета - одна из лучших в своем сегменте камер, которая позволяет получить качественные фотографии и днем и ночью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo Y35: фотофлагман среди бюджетников".

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