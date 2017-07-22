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AMD Radeon RX 7000 могут выйти в декабре

13 октября 2022, 11:09




В сети появились появились новые слухи о видеокартах AMD Radeon RX 7000 следующего поколения, основанных на архитектуре RDNA 3. Заявляется, что AMD представит два флагманских варианта в декабре, а также есть оценки их производительности.

Согласно Enthusiast Citizen, AMD официально представит семейство видеокарт RDNA 3 Radeon RX 7000 3 ноября. Об этом уже официально заявила красная команда. Розничный запуск этих видеокарт состоится в декабре, поэтому мы ожидаем задержку почти на месяц, что не должно быть сюрпризом, учитывая, что то же самое произошло с процессорами AMD Ryzen 7000, которые были официально представлены в конце августа, но не поступили в розничную продажу до конца сентября.

AMD Radeon RX 7000 могут выйти в декабре


Ethusiast Citizen заявляет о производительности AMD Radeon RX 70000 с графической архитектурой RDNA 3. В плане трассировки лучей и растеризации, линейке AMD будет трудно конкурировать с недавно представленными картами NVIDIA серии GeForce RTX 40 и особенно с топовой RTX 4090, которая предлагает до 100% улучшения стандартных растровых рабочих нагрузок и еще больше увеличивает производительность. Таким образом, AMD может быть не так уверена в ценах на свою линейку Radeon, как на линейку Ryzen.

AMD Radeon RX 7000 могут выйти в декабре


AMD подтвердила, что ее графические процессоры RDNA 3 будут запущены в ноябре с огромным приростом производительности. Старший вице-президент компании по инженерным вопросам Radeon Technologies Group Дэвид Ванг заявил, что графические процессоры следующего поколения для серии Radeon RX 7000 будут предлагать повышение производительности на ватт более чем на 50% по сравнению с существующими графическими процессорами RDNA 2. Некоторые из ключевых особенностей графических процессоров RDNA 3, отмеченных AMD, включают:

  • 5-нм технологический узел

  • Усовершенствованное корпусирование чиплета

  • Обновленный вычислительный блок

  • Оптимизированный графический конвейер

  • AMD Infinity Cache следующего поколения

  • Расширенные возможности трассировки лучей

  • Усовершенствованное адаптивное управление питанием

  • >50% Производительность/Вт по сравнению с RDNA 2


    • Линейка графических процессоров AMD Radeon RX 7000 «RDNA 3», основанная на графических процессорах Nav 3x, подтверждена для представления 3 ноября, в тот же день мы также получим пользовательские варианты.



    Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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