Федеральная комиссия по связи США (FCC) собирается наложить запрет на продажу нового телекоммуникационного оборудования компаний Huawei и ZTE на территории США, а также некоторых устройств для видеонаблюдения от трёх китайских компаний, официально из соображений нац безопасности.
Это может окончательно "перекрыть кислород" Huawei и ZTE, чье положение осложнились ещё при Дональде Трампе. Такие запреты станут кульминацией многолетней историей про то, что правительство Китая может пользоваться оборудованием этих компаний для шпионажа за Америкой.
Цена таких решений будет высокой, в том числе для небольших поставщиков телекоммуникационных услуг, отдававших предпочтение оборудованию от китайцев из-за более доступных цен.
Еще пятого октября председателем FCC был распространен проект приказа, но за него ещё предстоит голосовать. Этот приказ запретит телеком оборудование от Huawei и ZTE. Также в нем будет определен объём запрета на продажу оборудования для видеонаблюдения от китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hikvision и Dahua Technology Company.
Запрет не имеет обратной силы, значит компании будет иметь возможность продавать продукты, ранее уже одобренные FCC. Но новое оборудование, для которого понадобится новое одобрение FCC, может оказаться запрещенным.