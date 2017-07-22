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MSI выпустил компактный игровой ПК MAG META S с Ryzen 5600x и 1660 Super

14 октября 2022, 10:04




MSI, популярный производитель ноутбуков и ПК выпустил пятое поколение своего ПК MAG META S под названием MAG META S 5th.

ПК предназначен для геймеров, которые ищут бюджетную игровую машину среднего уровня. Он поставляется со стильным корпусом с полосой RGB на передней панели и двумя прорезями на передней панели, вероятно, для забора воздуха.

MSI выпустил компактный игровой ПК MAG META S с Ryzen 5600x и 1660 Super


Компания продает этот ПК только с процессором AMD в паре с материнской платой A520. Чипсет серии Ryzen 5000 означает, что ПК будет поддерживать оперативную память DDR4, а не новейшую оперативную память DDR5, поддерживаемую серией Ryzen 7000.

За графику отвечает видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660 Super GPU с 6 Гбайт видеопамяти GDDR6, 1408 шейдерными блоками, 92-битной шиной памяти со скоростью 14 Гбит/с и показателем TDP 125 Вт. Конфигурация будет запускать большинство современных игр на высокой частоте кадров с разрешением 1080p. Киберспортивные игры, такие как CS: GO, Valorent и Rainbow 6 Siege, смогут обеспечить отличную производительность, поскольку этот процессор на самом деле является излишним для этого графического процессора и, следовательно, не создает узких мест.

MSI выпустил компактный игровой ПК MAG META S с Ryzen 5600x и 1660 Super


Кроме того, MSI включает в себя один слот M.2 2280, а также отсеки для 2,5-дюймовых и 3,5-дюймовых дисков. Кроме того, машина предлагает несколько портов, включая три аудиоразъема, один выход DVI-D, один HDMI 1.4, два порта PS/2, порт RJ45, два порта USB 2.0 Type-A и четыре порта USB 3.2 Gen 1. Машина получила адекватный блок питания мощностью 500 Вт и использует воздушное охлаждение для управления температурой.

MSI не указывает цену на своем веб-сайте. Тем временем Currys берет за настольный компьютер в Великобритании 999 фунтов стерлингов, включая НДС и стоимость доставки.


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