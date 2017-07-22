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Мобильная серия AMD Ryzen 7000 будет оснащена процессорами Zen4, Zen3 и Zen2

14 октября 2022, 18:10




Новые серии процессоров не всегда поставляются с новейшей архитектурой. Это было несколько ожидаемо, но теперь появилось подтверждение. Новейший 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 7530U был замечен на веб-сайте SiSoftware. Он был указан вместе с новой серией промышленных мини-ПК ASRock 4×4, которые предположительно получат обновление для серии Ryzen 7000.

Мобильная серия AMD Ryzen 7000 будет оснащена процессорами Zen4, Zen3 и Zen2


Согласно новой схеме именования AMD, этот процессор получит архитектуру Zen 3-го поколения, также известную как Zen3 или Zen3+. Это означает, что серия Ryzen 7000 уже будет иметь три разные архитектуры:

  • Raphael - настольные (Zen4)

  • Barcelo - мобильные (Zen3)

  • Mendocino - мобильные (Zen2)


    • На официальном слайде также упоминается Rembrandt Refresh, но пока ни в одной утечке она не фигурировала. Процессор Ryzen 5 7630U указан с 6 ядрами, 12 потоками и тактовой частотой 2,0 ГГц (предположительно, базовой тактовой частотой). Кэш L2 размером 512 Кбайт на ядро ​​и 16 Мбайт общего кэша L3 подтверждают, что это либо Zen3, либо Zen3+.

    Мобильная серия AMD Ryzen 7000 будет оснащена процессорами Zen4, Zen3 и Zen2


    На данный момент AMD подтвердила наличие четырех маломощных (15-28 Вт) мобильных SKU Ryzen 7000U. Одна только серия Ryzen 5 среднего класса будет поддерживать три разные архитектуры.

    Если мы посмотрим на линейку Ryzen с более широкой точки зрения, включая настольные и мобильные процессоры, то Ryzen 7000 станет первой серией, поддерживающей три разные архитектуры.



    Ранее редакция THG.ru опубликовала Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица. Как насчёт тех процессоров, которых нет в списке наших рекомендаций в обзоре "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка"? Стоит ли их покупать или нет? Сравнительная таблица поможет разобраться. Подробнее об этом читайте в статье "Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица"

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