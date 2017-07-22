Столкнувшись с критикой, NVIDIA только что объявила, что не будет выпускать модель GeForce RTX 4080 12 Гбайт, видеокарту, которую мы знали как RTX 4070. В последний момент в сентябре компания решила выпустить две модели RTX 4080 с совершенно разными характеристиками. И такое решение привело к неприятным последствиям.
NVIDIA только что объявила о «прекращении выпуска» своего графического процессора RTX 4080 12 Гбайт, будет выпущена только модель на 16 Гбайт. Кроме того, NVIDIA подтвердила выпуск единственной настоящей RTX 4080 с 16 Гбайт памяти 16 ноября.
Вместе с выпуском своего флагмана RTX 4090 NVIDIA опубликовала новые графики производительности своей будущей серии RTX 40. Он подтвердил, что между обеими моделями существует ошеломляющий разрыв в производительности в 30%. NVIDIA известна тем, что выпускает множество SKU с похожими названиями (например, класс RTX/GTX x60), но такой большой разрыв нетипичен даже для NVIDIA.
Теперь компания могла бы выпустить ту же карту, что и RTX 4070 Ti или RTX 4070, что имело бы гораздо больше смысла. Надеюсь, это также означает, что NVIDIA объявит о более выгодных ценах.
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