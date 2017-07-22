РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Флагмана не будет: Nvidia отказалась от RTX 4080 12 Гбайт

14 октября 2022, 23:02




Столкнувшись с критикой, NVIDIA только что объявила, что не будет выпускать модель GeForce RTX 4080 12 Гбайт, видеокарту, которую мы знали как RTX 4070. В последний момент в сентябре компания решила выпустить две модели RTX 4080 с совершенно разными характеристиками. И такое решение привело к неприятным последствиям.

В NVIDIA передумали: отмена запуска RTX 4080 на 12 Гбайт


NVIDIA только что объявила о «прекращении выпуска» своего графического процессора RTX 4080 12 Гбайт, будет выпущена только модель на 16 Гбайт. Кроме того, NVIDIA подтвердила выпуск единственной настоящей RTX 4080 с 16 Гбайт памяти 16 ноября.

Вместе с выпуском своего флагмана RTX 4090 NVIDIA опубликовала новые графики производительности своей будущей серии RTX 40. Он подтвердил, что между обеими моделями существует ошеломляющий разрыв в производительности в 30%. NVIDIA известна тем, что выпускает множество SKU с похожими названиями (например, класс RTX/GTX x60), но такой большой разрыв нетипичен даже для NVIDIA.

В NVIDIA передумали: отмена запуска RTX 4080 на 12 Гбайт


Теперь компания могла бы выпустить ту же карту, что и RTX 4070 Ti или RTX 4070, что имело бы гораздо больше смысла. Надеюсь, это также означает, что NVIDIA объявит о более выгодных ценах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • AMD Radeon RX 7000 могут выйти в декабре

  • NVIDIA GeForce RTX 4080 достигает частоты 3,0 ГГц в 3DMark TimeSpy
  • NVIDIA представляет GeForce RTX 4090/4080: RTX 4090 в продаже с 12 октября за 1599 долларов
  • Представлена видеокарта Intel Arc A750: конкурент RTX 3060 будет стоить 289 долларов
  • Intel представляет видеокарту начального уровня ARC A310

    • предыдущая новость
    Мобильная серия AMD Ryzen 7000 будет оснащена процессорами Zen4, Zen3 и Zen2

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучший компьютерный корпус Лучший процессор для игр Лучшая материнская плата Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    14 октября, 2022

    Флагмана не будет: Nvidia отказалась от RTX 4080 12 Гбайт

    Мобильная серия AMD Ryzen 7000 будет оснащена процессорами Zen4, Zen3 и Zen2

    MSI выпустил компактный игровой ПК MAG META S с Ryzen 5600x и 1660 Super

    13 октября, 2022

    США хотят запретить новое оборудование Huawei и ZTE

    AMD Radeon RX 7000 могут выйти в декабре

    12 октября, 2022

    Представлен флагманский смартфон realme GT NEO 3T

    11 октября, 2022

    Браузеры Safari и Chrome могут перестать отображать сайты из РФ

    10 октября, 2022

    iPhone SE 4 может получить 6,1-дюймовый ЖК-экран с вырезом

    7 октября, 2022

    Intel Core i9-13900K разгоняется до 8,2 ГГц под жидким азотом

    NVIDIA GeForce RTX 4080 достигает частоты 3,0 ГГц в 3DMark TimeSpy

    Анонс Pixel Watch: первые умные часы от Google

    6 октября, 2022

    Представлены Pixel 7 и 7 Pro с Tensor G2 и улучшенной камерой

    Infinix представил HOT 20 5G с экраном 120 Герц и на Dimensity 810

    5 октября, 2022

    Представлен OPPO A77s на Snapdragon 680 и быстрой зарядкой всего за 100 долларов

    4 октября, 2022

    Анонс Redmi Pad: 2K экран на 90 Гц, Helio G99, до 6 Гбайт и четыре динамика за 184 доллара

    Представлен бюджетный moto G72 с продвинутым экраном

    3 октября, 2022

    Nvidia закроет российский офис до конца октября

    Doogee перезапускает защищенный смартфон S96 Pro под названием S96 GT

    2 октября, 2022

    NVIDIA GeForce RTX 4090 на 60% быстрее RTX 3090 Ti

    30 сентября, 2022

    Производство базовой модели iPhone 14 сократились на 38 процентов

    ССЫЛКИ