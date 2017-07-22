NVIDIA только что выпустила свои высокопроизводительные видеокарты серии GeForce RTX 40, но похоже, что AIB хорошо проинформированы о планах на будущее, которые включают в себя и более простые карты, например, GeForce RTX 4050.
Упаковка видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4050 замечена на презентации GALAX RTX 40 на Филиппинах. GALAX недавно провела большое мероприятие по запуску видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 40, на котором они продемонстрировали свои новые нестандартные разработки, включая флагманский вариант GeForce RTX 4090 SG.
Также на мероприятии присутствовала таинственная крупная коробка с этикеткой еще не выпущенной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40-й серии, GeForce RTX 4050. Вряд ли GeForce RTX 4050 будет такого же размера, как RTX 4090 или RTX 4080, но GALAX может использовать аналогичную по размерам упаковку для видеокарты.
Официально NVIDIA не анонсировала ни одну модель, кроме RTX 4090, RTX 4080 16 Гбайт и RTX 4080 12 Гбайт (которую недавно отменили). Так что пока остается что это за коробка, существует ли уже такая видеокарта и почему она была показана во время запуска GALAX.
Вполне вероятно, что GALAX заранее распечатала коробки будущих видеокарт, и кто-то случайно принес их на мероприятие. Можно придумать несколько причин, но если сами GALAX не прокомментируют это, то мы никогда и не узнаем. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 будет позиционироваться как массовая, но она не будет запущена до середины 2023 года, поскольку у зеленой команды есть большой запас видеокарт среднего уровня, от которых еще нужно избавиться.
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