РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Коробка с NVIDIA GeForce RTX 4050 "засветилась" на мероприятии GALAX

15 октября 2022, 11:12




NVIDIA только что выпустила свои высокопроизводительные видеокарты серии GeForce RTX 40, но похоже, что AIB хорошо проинформированы о планах на будущее, которые включают в себя и более простые карты, например, GeForce RTX 4050.

Упаковка видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4050 замечена на презентации GALAX RTX 40 на Филиппинах. GALAX недавно провела большое мероприятие по запуску видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 40, на котором они продемонстрировали свои новые нестандартные разработки, включая флагманский вариант GeForce RTX 4090 SG.



Также на мероприятии присутствовала таинственная крупная коробка с этикеткой еще не выпущенной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40-й серии, GeForce RTX 4050. Вряд ли GeForce RTX 4050 будет такого же размера, как RTX 4090 или RTX 4080, но GALAX может использовать аналогичную по размерам упаковку для видеокарты.

Официально NVIDIA не анонсировала ни одну модель, кроме RTX 4090, RTX 4080 16 Гбайт и RTX 4080 12 Гбайт (которую недавно отменили). Так что пока остается что это за коробка, существует ли уже такая видеокарта и почему она была показана во время запуска GALAX.

Коробка с NVIDIA GeForce RTX 4050


Вполне вероятно, что GALAX заранее распечатала коробки будущих видеокарт, и кто-то случайно принес их на мероприятие. Можно придумать несколько причин, но если сами GALAX не прокомментируют это, то мы никогда и не узнаем. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 будет позиционироваться как массовая, но она не будет запущена до середины 2023 года, поскольку у зеленой команды есть большой запас видеокарт среднего уровня, от которых еще нужно избавиться.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:
  • Флагмана не будет: Nvidia отказалась от RTX 4080 12 Гбайт
  • AMD Radeon RX 7000 могут выйти в декабре
  • NVIDIA GeForce RTX 4080 достигает частоты 3,0 ГГц в 3DMark TimeSpy
  • NVIDIA представляет GeForce RTX 4090/4080: RTX 4090 в продаже с 12 октября за 1599 долларов
  • Представлена видеокарта Intel Arc A750: конкурент RTX 3060 будет стоить 289 долларов

    • предыдущая новость
    Флагмана не будет: Nvidia отказалась от RTX 4080 12 Гбайт

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучший компьютерный корпус Лучший процессор для игр Лучшая материнская плата Иерархия процессоров Intel и AMD: сравнительная таблица
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    15 октября, 2022

    Коробка с NVIDIA GeForce RTX 4050 "засветилась" на мероприятии GALAX

    14 октября, 2022

    Флагмана не будет: Nvidia отказалась от RTX 4080 12 Гбайт

    Мобильная серия AMD Ryzen 7000 будет оснащена процессорами Zen4, Zen3 и Zen2

    MSI выпустил компактный игровой ПК MAG META S с Ryzen 5600x и 1660 Super

    13 октября, 2022

    США хотят запретить новое оборудование Huawei и ZTE

    AMD Radeon RX 7000 могут выйти в декабре

    12 октября, 2022

    Представлен флагманский смартфон realme GT NEO 3T

    11 октября, 2022

    Браузеры Safari и Chrome могут перестать отображать сайты из РФ

    10 октября, 2022

    iPhone SE 4 может получить 6,1-дюймовый ЖК-экран с вырезом

    7 октября, 2022

    Intel Core i9-13900K разгоняется до 8,2 ГГц под жидким азотом

    NVIDIA GeForce RTX 4080 достигает частоты 3,0 ГГц в 3DMark TimeSpy

    Анонс Pixel Watch: первые умные часы от Google

    6 октября, 2022

    Представлены Pixel 7 и 7 Pro с Tensor G2 и улучшенной камерой

    Infinix представил HOT 20 5G с экраном 120 Герц и на Dimensity 810

    5 октября, 2022

    Представлен OPPO A77s на Snapdragon 680 и быстрой зарядкой всего за 100 долларов

    4 октября, 2022

    Анонс Redmi Pad: 2K экран на 90 Гц, Helio G99, до 6 Гбайт и четыре динамика за 184 доллара

    Представлен бюджетный moto G72 с продвинутым экраном

    3 октября, 2022

    Nvidia закроет российский офис до конца октября

    Doogee перезапускает защищенный смартфон S96 Pro под названием S96 GT

    2 октября, 2022

    NVIDIA GeForce RTX 4090 на 60% быстрее RTX 3090 Ti

    ССЫЛКИ