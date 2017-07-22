Razer анонсировала Razer Edge 5G на RazerCon 2022, первую в мире специализированную портативную 5G консоль в партнерстве с Verizon. Она оснащена новейшей игровой платформой Snapdragon G3x Gen 1 и поддерживает 5G.
Razer Edge предлагает игры с почти нулевой задержкой благодаря соединениям Verizon 5G mmWave и Wi-Fi 6E с FastConnect 6900. Razer Edge оснащен 6,8-дюймовым экраном FHD+ AMOLED с частотой 144 Гц и аккумулятором емкостью 5000 мАч.
Вы можете играть в тысячи AAA игр, совместимых с устройством, в том числе нативные игры для Android, а также есть предустановленные программы запуска, такие как Epic Games, облачные потоковые сервисы, такие как Xbox Cloud Gaming (Beta) и Nvidia GeForce Now или варианты удаленного воспроизведения, которые предлагают полный доступ в библиотеки ПК, такие как Steam Link, Moonlight, Parsec и Xbox.
Консоль поставляется в комплекте с новым контроллером Razer Kishi V2 Pro, обладающим всеми отмеченными наградами технологиями, вариантами настройки и функциями мобильного контроллера Kishi V2, а также двумя дополнениями: усовершенствованной тактильной обратной связью Razer HyperSense и аудиопортом 3,5 мм. По словам компании, микропереключатели на лицевых кнопках и D-pad обеспечивают тактическую реакцию и мгновенное срабатывание, чтобы обеспечить истинное качество управления консолью на портативной игровой платформе.
Технические характеристики Razer Edge 5G:
6,8-дюймовый (2400×1080 пикселей) AMOLED-дисплей FHD+ с частотой обновления 144 Гц
Игровая платформа Snapdragon G3x Gen 1
8 Гбайт ОЗУ LPDDR5, 128 Гбайт хранилища UFS 3.1, до 2 Тбайт расширяемой памяти с помощью microSD
Андроид 12
Фронтальная камера 5 Мп
2-полосные динамики с 2 цифровыми микрофонами, THX Spatial Audio
Sub 6, мм Wave Verizon 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2
Размеры: 259,7 х 84,5 х 10,83 мм; Вес: 263,8 г, 400,8 г с контроллером
аккумулятор 5000 мАч
Razer Edge стоит 399,99 долларов вместе с контроллером Razer Kishi V2 Pro, а Razer Edge Founders Edition, который также поставляется с наушниками Razer Hammerhead True Wireless, стоит 499,99 долларов. Razer Edge 5G будет доступен в январе 2023 года и появится на стенде Razer на выставке CES 2023.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Razer Kishi для Android. Сегодня в нашу тестовую лабораторию попал Razer Kishi для Android - контроллер с подключением через USB-C, способный превратить практически любой Android-смартфон в полноценную игровую консоль. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer Kishi для Android: мобильный гейминг тоже может быть комфортным".