Согласно последнему информационному бюллетеню Power On журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple представит новые 11-дюймовые и 12,9-дюймовые планшеты iPad Pro уже «через несколько дней».
Будущие 11-дюймовые и 12,9-дюймовые iPad под кодовыми названиями J617 и J620 станут первыми обновлениями iPad более высокого класса с апреля 2021 года, когда обе модели получили процессор M1 и 12,9-дюймовый мини-светодиодный дисплей. Ожидается, что чип M2 Apple Silicon улучшит производительность, включая зарядку.
Ожидается, что грядущие iPad не претерпят серьезных изменений в дизайне. 11-дюймовая модель не получит mini-LED дисплей, как 12,9-дюймовая модель, несмотря на ранние предположения. По слухам, будущие модели iPad Pro могут поддерживать зарядку MagSafe. Будущие модели iPad Pro могут также поддерживать обратную беспроводную зарядку, позволяющую пользователям заряжать свой iPhone, а также AirPods на задней панели.
LED Liquid Retina Display 11-дюймового iPad Pro уступает 12,9-дюймовому в плане динамического диапазона, яркости и глубине чёрного цвета. Янг ожидает, что 11-дюймовые и 12,9-дюймовые iPad Pro будут иметь те же дисплеи, что и их предшественники.
Ожидается, что Apple не будет проводить отдельных мероприятий, а просто опубликует новые модели iPad Pro через пресс-релиз и обновления на своем веб-сайте в ближайшие дни.