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Gigabyte выпустит видеокарты Intel Arc A380 и A310

17 октября 2022, 19:40




Gigabyte собирается присоединиться к списку партнеров Intel по изготовлению видеокарт Arc Alchemist. При этом пока нет никаких признаков серии Arc A7 от Gigabyte.

Согласно заявлению Евразийской экономической комиссии, Gigabyte планирует до пяти моделей, оснащенных графическими процессорами Arc. Ходят слухи, что Gigabyte ведет переговоры с Intel в качестве потенциального партнера, но это первое подтверждение того, что такие планы действительно были правдой.

Gigabyte выпустит видеокарты Intel Arc A380 и A310


Интересно, что, несмотря на выпуск серии графических процессоров среднего класса Arc A7, Gigabyte пока не планирует выпуск таких моделей. Вместо этого компания сначала выпустит графические процессоры Alchemist начального уровня, такие как A380 или A310:

  • Gigabyte Arc A380 Gaming OC 6 Гбайт (GV-IA380GAMING OC-6GD)

  • Gigabyte Arc A380 Gaming 6 Гбайт (GV-IA380GAMING-6GD)

  • Gigabyte Arc A380 WindForce OC 6 Гбайт (GV-IA380WF2OC-6GD)

  • Gigabyte Arc A380 WindForce 6 Гбайт (GV-IA380WF2-6GD)

  • Gigabyte Arc A310 WindForce 4 Гбайт (GV-IA310WF2-4GD)
    •

    Этот список показывает, что даже Gigabyte считает Arc A380 игровой картой. Список также подтверждает, что можно ожидать модели с заводским разгоном.

    Gigabyte выпустит видеокарты Intel Arc A380 и A310


    Поскольку мы также впервые узнаем о кодах продуктов Gigabyte/Intel GPU, теперь мы можем предположить, что именно так можно легко различать коды продуктов Gigabyte Radeon, GeForce и Arc в будущем:

  • GV-R (AMD Radeon)

  • GV-N (NVIDIA GeForce)

  • GV-I (Arc Intel)


    • Приятно видеть, что один из трех крупных производителей графических процессоров наконец присоединился к Intel в их одиссее. Пока нет никаких следов графических процессоров ASUS Arc, хотя компания выпустила модель Pre-Arc DG1 2 года назад. Что касается MSI, то компания уже выпустила свои графические процессоры A380/A310, но они доступны только в Китае в готовых системах.



    Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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