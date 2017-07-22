Samsung представляет оперативную память LPDDR5X с рабочей скоростью 8,5 Гбит/с на мобильных платформах Snapdragon, открывая новые рынки для памяти LPDDR.
Компания Samsung Electronics объявила о том, что ее новейшая оперативная память LPDDR5X с самой высокой в отрасли скоростью 8,5 гигабит в секунду (Гбит/с) прошла проверку для использования на мобильных платформах Snapdragon. Samsung превзошла предыдущую максимальную скорость в 7,5 Гбит/с, достигнутую в марте, подтвердив свое лидерство на рынке памяти.
Samsung является одним из лидеров на рынке памяти DRAM для мобильных устройств уже более десяти лет и способствует массовому внедрению высококлассных смартфонов, позволяя гораздо большему количеству потребителей испытать высокую производительность вычислений на своих мобильных устройствах.
Благодаря низкому энергопотреблению и высокой производительности LPDDR DRAM быстро проникает в современные вычислительные системы, распространяясь не только на смартфоны, но и на ПК, высокопроизводительные вычисления (HPC), серверы и автомобили.
В последнее время LPDDR DRAM пользуется особенно высоким спросом на рынке ПК, где ее способность сочетать высокую производительность и низкое энергопотребление в небольшом форм-факторе помогает производителям ПК создавать компактные, легкие и более мощные ноутбуки.
Память LPDDR также становится все более важным компонентом современных автомобилей. Поскольку все больше и больше данных генерируется с помощью функций автономного вождения, память с высокой пропускной способностью, такая как LPDDR DRAM, необходима для обработки огромных объемов данных об автомобиле на гораздо более высоких скоростях.
Для центров обработки данных и пограничных серверов характеристики LPDDR DRAM с низким энергопотреблением могут помочь снизить уровни энергопотребления, что приведет к снижению совокупной стоимости владения (TCO) для менеджеров центров обработки данных, а также к сокращению выбросов тепла и углерода, что в конечном итоге снизит их влияние на изменение климата.
По мере роста потребности в более быстрой, компактной и энергоэффективной памяти в различных областях ожидается, что LPDDR DRAM также расширит свое присутствие на развивающихся рынках, движимых искусственным интеллектом (ИИ) и метавселенной.
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