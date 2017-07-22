РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung анонсирует память LPDDR5X со скоростями 8,5 Гбит/с

18 октября 2022, 09:32




Samsung представляет оперативную память LPDDR5X с рабочей скоростью 8,5 Гбит/с на мобильных платформах Snapdragon, открывая новые рынки для памяти LPDDR.

Компания Samsung Electronics объявила о том, что ее новейшая оперативная память LPDDR5X с самой высокой в ​​отрасли скоростью 8,5 гигабит в секунду (Гбит/с) прошла проверку для использования на мобильных платформах Snapdragon. Samsung превзошла предыдущую максимальную скорость в 7,5 Гбит/с, достигнутую в марте, подтвердив свое лидерство на рынке памяти.

Samsung анонсирует память LPDDR5X со скоростями 8,5 Гбит/с


Samsung является одним из лидеров на рынке памяти DRAM для мобильных устройств уже более десяти лет и способствует массовому внедрению высококлассных смартфонов, позволяя гораздо большему количеству потребителей испытать высокую производительность вычислений на своих мобильных устройствах.

Благодаря низкому энергопотреблению и высокой производительности LPDDR DRAM быстро проникает в современные вычислительные системы, распространяясь не только на смартфоны, но и на ПК, высокопроизводительные вычисления (HPC), серверы и автомобили.

В последнее время LPDDR DRAM пользуется особенно высоким спросом на рынке ПК, где ее способность сочетать высокую производительность и низкое энергопотребление в небольшом форм-факторе помогает производителям ПК создавать компактные, легкие и более мощные ноутбуки.

Samsung анонсирует память LPDDR5X со скоростями 8,5 Гбит/с


Память LPDDR также становится все более важным компонентом современных автомобилей. Поскольку все больше и больше данных генерируется с помощью функций автономного вождения, память с высокой пропускной способностью, такая как LPDDR DRAM, необходима для обработки огромных объемов данных об автомобиле на гораздо более высоких скоростях.

Для центров обработки данных и пограничных серверов характеристики LPDDR DRAM с низким энергопотреблением могут помочь снизить уровни энергопотребления, что приведет к снижению совокупной стоимости владения (TCO) для менеджеров центров обработки данных, а также к сокращению выбросов тепла и углерода, что в конечном итоге снизит их влияние на изменение климата.

По мере роста потребности в более быстрой, компактной и энергоэффективной памяти в различных областях ожидается, что LPDDR DRAM также расширит свое присутствие на развивающихся рынках, движимых искусственным интеллектом (ИИ) и метавселенной.



Ранее редакция THG.ru опубликовала Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка. Выбрать лучшую оперативную память непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная оперативная память, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую оперативную память в любой ценовой категории - от самой дешёвой до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Материнская плата Intel Z790 будет поддерживать память DDR5-6800 и DDR4-5333
  • G.Skill готовит память Trident Z5 DDR5-6000 для процессоров Ryzen 7000
  • Samsung запустит производство памяти UFS 4.0 для мобильных устройств в этом месяце
  • ADATA представляет оперативную память серии ACE
  • Память DDR5 делает процессоры Intel Raptor Lake на 11% быстрее

    • предыдущая новость
    Gigabyte выпустит видеокарты Intel Arc A380 и A310

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Лучший бюджетный процессор Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучший компьютерный корпус Лучший процессор для игр Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    18 октября, 2022

    Samsung анонсирует память LPDDR5X со скоростями 8,5 Гбит/с

    17 октября, 2022

    Gigabyte выпустит видеокарты Intel Arc A380 и A310

    Apple iPad Pro на чипсетах M2 могут выйти уже через несколько дней

    16 октября, 2022

    Анонсирована портативная консоль Razer Edge 5G

    15 октября, 2022

    Коробка с NVIDIA GeForce RTX 4050 "засветилась" на мероприятии GALAX

    14 октября, 2022

    Флагмана не будет: Nvidia отказалась от RTX 4080 12 Гбайт

    Мобильная серия AMD Ryzen 7000 будет оснащена процессорами Zen4, Zen3 и Zen2

    MSI выпустил компактный игровой ПК MAG META S с Ryzen 5600x и 1660 Super

    13 октября, 2022

    США хотят запретить новое оборудование Huawei и ZTE

    AMD Radeon RX 7000 могут выйти в декабре

    12 октября, 2022

    Представлен флагманский смартфон realme GT NEO 3T

    11 октября, 2022

    Браузеры Safari и Chrome могут перестать отображать сайты из РФ

    10 октября, 2022

    iPhone SE 4 может получить 6,1-дюймовый ЖК-экран с вырезом

    7 октября, 2022

    Intel Core i9-13900K разгоняется до 8,2 ГГц под жидким азотом

    NVIDIA GeForce RTX 4080 достигает частоты 3,0 ГГц в 3DMark TimeSpy

    Анонс Pixel Watch: первые умные часы от Google

    6 октября, 2022

    Представлены Pixel 7 и 7 Pro с Tensor G2 и улучшенной камерой

    Infinix представил HOT 20 5G с экраном 120 Герц и на Dimensity 810

    5 октября, 2022

    Представлен OPPO A77s на Snapdragon 680 и быстрой зарядкой всего за 100 долларов

    4 октября, 2022

    Анонс Redmi Pad: 2K экран на 90 Гц, Helio G99, до 6 Гбайт и четыре динамика за 184 доллара

    ССЫЛКИ