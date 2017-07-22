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ViewSonic представляет 34-дюймовые мониторы ELITE для панорамного гейминга

18 октября 2022, 18:52




Компания ViewSonic, популярный производитель продукции визуального отображения информации, объявляет о выпуске двух новых игровых мониторов ELITE со сверх широким изогнутым экраном с диагоналями 34 дюйма. Это премиум модель ELITE XG341C-2K с технологией Mini-LED и ELITE XG340C-2K с очень низким временем отклика. За счет максимального визуального охвата обе новинки могут обеспечить захватывающее восприятие игрового процесса и способны заполнить пространство для периферийного зрения.

ViewSonic представляет игровые 34-дюймовые мониторы ELITE для панорамного гейминга


«Мы рады сообщить, что наш ассортимент пополнился новейшими мониторами со сверхшироким изогнутым экраном диагональю 34 дюйма. Новые модели обеспечивают полностью захватывающий игровой процесс, -- отметил Оскар Лин (Oscar Lin), руководитель бизнес-подразделения мониторов ViewSonic. -- С появлением ViewSonic Gaming мы постоянно расширяем ассортимент продукции и стремимся использовать самые передовые технологии для обеспечения наилучшего отображения и быстроты отклика для геймеров по всему миру».

Изогнутый широкоформатный экран позволит игроку сосредоточиться на игре и контролировать ситуацию без лишнего поворота головы. Новинки предлагают широкое поле зрения для большой реалистичности и восприятия глубины.

ViewSonic представляет игровые 34-дюймовые мониторы ELITE для панорамного гейминга


У мониторов есть поддержка HDMI 2.1, а вместе с ним поддержка 10К разрешения с передачей данных на скорости 48 Гбит/с, что уменьшит разрывы и подтормаживание изображения. А поддержка адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium Pro обеспечит потрясающую графику, подходящую для киберспортсменов.

Технология подсветки Mini-LED вместе с оптимальным изгибом 1500R у монитора ELITE XG341C-2K обеспечивает высокую яркость с контрастностью даже при очень быстром игровом процессе. Пиковая яркость достигает 1400 нит, оживляющая каждую сцену и увлекающая игроков прямо в гущу событий. Частота обновления 200 Гц и времени отклика 1 мс (MPRT) впечатляют, геймерам проще будет побеждать соперников, без задержек и смазывания даже с самыми высокими графическими настройками.

ViewSonic представляет игровые 34-дюймовые мониторы ELITE для панорамного гейминга


Монитор ELITE XG340C-2K выделяется сильным изгибом экрана 1000R, так что любая деталь на экране попадет в ваше поле зрения и обеспечит эффект погружения. Высокая частота обновления 180 Гц (с разгоном) и минимальное время отклика 1 мс (MPRT) позволит побеждать в киберспортивных дисциплинах и мгновенно реагировать на происходящее на экране. Такой монитор идеально подойдет для игр в высшей лиге.



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