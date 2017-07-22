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Apple выпускает новые iPad Pro 11 и 12,9 на чипе M2

18 октября 2022, 22:40




Apple представляет новые модели iPad Pro с диагональю 11 и 12,9 дюйма, оснащенные новым чипом M2. Обещается прирост производительности процессора на 15% и до 35% в плане графики по сравнению с предыдущим планшетом iPad Pro. Также теперь новинки поддерживают Wi-Fi 6E.

11-дюймовая модель оснащена дисплеем Liquid Retina со светодиодной подсветкой, а 12,9-дюймовая модель - первая модель с mini-LED дисплеем Liquid Retina XDR.

Apple выпускает новые iPad Pro 11 и 12,9 на чипе M2


В iPadOS 16 Apple Pencil (2-го поколения) теперь распознается на высоте до 12 мм над дисплеем, что позволяет пользователям предварительно просмотреть свою отметку до того, как она будет сделана. По словам Apple, это также позволяет пользователям делать наброски и иллюстрации с еще большей точностью и делает все, что пользователи делают с помощью Apple Pencil, еще более легким.

У iPad также есть модель 5G, они поставляются с Thunderbolt и USB 4 (через порт USB Type-C), новинки оснащены 12-мегапиксельной фронтальной камерой Ultra Wide TrueDepth, позволяющей использовать Center Stage, работают на iPadOS 16 с новыми приложениями уровня настольных ПК и многим другим.

Технические характеристики Apple iPad 11/12,9 (2022):

  • 11-дюймовый (2388 x 1668 пикселей) дисплей Liquid Retina со светодиодной подсветкой и цветовой гаммой P3, яркость 600 нит, 264 PPI

  • 12,9-дюймовый (2732 x 2048 пикселей) дисплей Liquid Retina XDR с mini-LED подсветкой и цветовой гаммой P3, яркость 600 нит, пиковая яркость до 1600 нит (HDR)

  • Чип Apple M2 8-ядерный процессор с 4 производительными ядрами и 4 энергоэффективными ядрами

  • 10-ядерный графический процессор, 16-ядерный нейронный движок

  • 8 Гбайт ОЗУ и 128/256/512 Гбайт хранилища либо 16 Гбайт ОЗУ с 1/2 Тбайт хранилища

  • iOS 16

  • 12-мегапиксельная широкоугольная камера с диафрагмой f/1,8, 10-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с диафрагмой f/2,4

  • Фронтальная камера Ultra Wide TrueDepth 12 МП с полем зрения 122°, диафрагмой f/2,4 с улучшенным эффектом боке и контролем глубины и вспышкой Retina

  • Пять микрофонов для звонков, записи видео и аудио, четыре динамика

  • Датчики: Face ID, сканер LiDAR, трехосный гироскоп, акселерометр, барометр, датчик внешней освещенности

  • 5G (опционально), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS/GNSS, Thunderbolt 3/USB 4 (до 40 Гбит/с)/USB 3.1 Gen 2 (до 10 Гбит/с)

  • Размеры (11 дюймов): 247,6x178,5x5,9 мм; Вес: 466/470 г

  • Размеры (12,9 дюйма): 280,6 х 214,9 х 5,9 мм; Вес: 682/685 г

  • Батарея емкостью 28,65 (11 дюймов) / 40,88 Вт-ч (12,9 дюйма) До 10 часов работы или просмотра видео


    • Стоить новинки будут от 995 долларов за базовый Pro 11 Wi-Fi на 128 Гбайт и до 2900 долларов за старший Pro 12.9 2 Тбайт WiFi + Cellular.



    Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo Y35. Смартфон получил яркий дизайн, качественный дисплей, сбалансированный процессор и отличную автономность. Но главное преимущество гаджета - одна из лучших в своем сегменте камер, которая позволяет получить качественные фотографии и днем и ночью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo Y35: фотофлагман среди бюджетников".

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