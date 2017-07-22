Apple представляет новые модели iPad Pro с диагональю 11 и 12,9 дюйма, оснащенные новым чипом M2. Обещается прирост производительности процессора на 15% и до 35% в плане графики по сравнению с предыдущим планшетом iPad Pro. Также теперь новинки поддерживают Wi-Fi 6E.
11-дюймовая модель оснащена дисплеем Liquid Retina со светодиодной подсветкой, а 12,9-дюймовая модель - первая модель с mini-LED дисплеем Liquid Retina XDR.
В iPadOS 16 Apple Pencil (2-го поколения) теперь распознается на высоте до 12 мм над дисплеем, что позволяет пользователям предварительно просмотреть свою отметку до того, как она будет сделана. По словам Apple, это также позволяет пользователям делать наброски и иллюстрации с еще большей точностью и делает все, что пользователи делают с помощью Apple Pencil, еще более легким.
У iPad также есть модель 5G, они поставляются с Thunderbolt и USB 4 (через порт USB Type-C), новинки оснащены 12-мегапиксельной фронтальной камерой Ultra Wide TrueDepth, позволяющей использовать Center Stage, работают на iPadOS 16 с новыми приложениями уровня настольных ПК и многим другим.
Технические характеристики Apple iPad 11/12,9 (2022):
11-дюймовый (2388 x 1668 пикселей) дисплей Liquid Retina со светодиодной подсветкой и цветовой гаммой P3, яркость 600 нит, 264 PPI
12,9-дюймовый (2732 x 2048 пикселей) дисплей Liquid Retina XDR с mini-LED подсветкой и цветовой гаммой P3, яркость 600 нит, пиковая яркость до 1600 нит (HDR)
Чип Apple M2 8-ядерный процессор с 4 производительными ядрами и 4 энергоэффективными ядрами