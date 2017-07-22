Ранее в этом году Huawei выпустила планшет MatePad SE на китайский рынок. Теперь бренд перезапустил планшет по всему миру, но под новым названием -- Huawei MatePad C5e. Этот планшет сначала появится на японском рынке, после чего устройство будет доступно на других мировых рынках.
Huawei MatePad C5e оснащен 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением экрана 1920 x 1200 пикселей и соотношением экрана к корпусу в 80 процентов. Планшет работает на фирменном процессоре Kirin 710, он содержит четыре ядра Cortex-A73 с тактовой частотой 2,0 ГГц, четыре ядра Cortex-A53 с тактовой частотой 1,7 ГГц и графический процессор Mali G51. На борту также 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт хранилища (можно добавить до 512 Гбайт с помощью microSD).
У планшета есть двухканальные динамики и поддержка Histen 7.0 Sound. Что касается камер, то на задней панели есть 5-мегапиксельный модуль, а на передней -- 2-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.
Что касается программного обеспечения, Huawei MatePad C5e работает под управлением EMUI 10.1 на базе Android 12. Аккумулятор емкостью 5100 мАч поддерживает зарядку мощностью в 10 Вт.
Хотя Huawei еще не сделала планшет доступным в своем интернет-магазине в Японии, ожидается, что он будет стоить примерно 30 000 иен, или около 200 долларов -- столько же, сколько MatePad SE в Китае.