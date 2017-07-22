РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Представлен 10.1-дюймовый планшет Huawei Matepad C5e

19 октября 2022, 17:47




Ранее в этом году Huawei выпустила планшет MatePad SE на китайский рынок. Теперь бренд перезапустил планшет по всему миру, но под новым названием -- Huawei MatePad C5e. Этот планшет сначала появится на японском рынке, после чего устройство будет доступно на других мировых рынках.

Представлен 10.1-дюймовый планшет Huawei Matepad C5e


Huawei MatePad C5e оснащен 10,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением экрана 1920 x 1200 пикселей и соотношением экрана к корпусу в 80 процентов. Планшет работает на фирменном процессоре Kirin 710, он содержит четыре ядра Cortex-A73 с тактовой частотой 2,0 ГГц, четыре ядра Cortex-A53 с тактовой частотой 1,7 ГГц и графический процессор Mali G51. На борту также 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт хранилища (можно добавить до 512 Гбайт с помощью microSD).

Представлен 10.1-дюймовый планшет Huawei Matepad C5e


У планшета есть двухканальные динамики и поддержка Histen 7.0 Sound. Что касается камер, то на задней панели есть 5-мегапиксельный модуль, а на передней -- 2-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Что касается программного обеспечения, Huawei MatePad C5e работает под управлением EMUI 10.1 на базе Android 12. Аккумулятор емкостью 5100 мАч поддерживает зарядку мощностью в 10 Вт.

Хотя Huawei еще не сделала планшет доступным в своем интернет-магазине в Японии, ожидается, что он будет стоить примерно 30 000 иен, или около 200 долларов -- столько же, сколько MatePad SE в Китае.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo Y35. Смартфон получил яркий дизайн, качественный дисплей, сбалансированный процессор и отличную автономность. Но главное преимущество гаджета - одна из лучших в своем сегменте камер, которая позволяет получить качественные фотографии и днем и ночью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo Y35: фотофлагман среди бюджетников".

Читайте также:

  • Apple выпускает новые iPad Pro 11 и 12,9 на чипе M2
  • Apple iPad Pro на чипсетах M2 могут выйти уже через несколько дней
  • Представлен флагманский смартфон realme GT NEO 3T
  • iPhone SE 4 может получить 6,1-дюймовый ЖК-экран с вырезом
  • Представлены Pixel 7 и 7 Pro с Tensor G2 и улучшенной камерой

    • предыдущая новость
    Apple выпускает новые iPad Pro 11 и 12,9 на чипе M2

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Лучший процессорный кулер Лучший бюджетный процессор Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучший компьютерный корпус Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    19 октября, 2022

    Представлен 10.1-дюймовый планшет Huawei Matepad C5e

    18 октября, 2022

    Apple выпускает новые iPad Pro 11 и 12,9 на чипе M2

    ViewSonic представляет 34-дюймовые мониторы ELITE для панорамного гейминга

    Samsung анонсирует память LPDDR5X со скоростями 8,5 Гбит/с

    17 октября, 2022

    Gigabyte выпустит видеокарты Intel Arc A380 и A310

    Apple iPad Pro на чипсетах M2 могут выйти уже через несколько дней

    16 октября, 2022

    Анонсирована портативная консоль Razer Edge 5G

    15 октября, 2022

    Коробка с NVIDIA GeForce RTX 4050 "засветилась" на мероприятии GALAX

    14 октября, 2022

    Флагмана не будет: Nvidia отказалась от RTX 4080 12 Гбайт

    Мобильная серия AMD Ryzen 7000 будет оснащена процессорами Zen4, Zen3 и Zen2

    MSI выпустил компактный игровой ПК MAG META S с Ryzen 5600x и 1660 Super

    13 октября, 2022

    США хотят запретить новое оборудование Huawei и ZTE

    AMD Radeon RX 7000 могут выйти в декабре

    12 октября, 2022

    Представлен флагманский смартфон realme GT NEO 3T

    11 октября, 2022

    Браузеры Safari и Chrome могут перестать отображать сайты из РФ

    10 октября, 2022

    iPhone SE 4 может получить 6,1-дюймовый ЖК-экран с вырезом

    7 октября, 2022

    Intel Core i9-13900K разгоняется до 8,2 ГГц под жидким азотом

    NVIDIA GeForce RTX 4080 достигает частоты 3,0 ГГц в 3DMark TimeSpy

    Анонс Pixel Watch: первые умные часы от Google

    6 октября, 2022

    Представлены Pixel 7 и 7 Pro с Tensor G2 и улучшенной камерой

    ССЫЛКИ