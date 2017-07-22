РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонсирован Honor Play 40 Plus 5G с батареей на 6000 мАч

20 октября 2022, 17:46




Сегодня Honor запустила новый продукт в Китае - смартфон Play 40 Plus 5G. Он оснащен чипсетом Dimensity 700, двумя камерами на 50 Мп и батареей высокой емкости.

Play 40 Plus оснащен 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем с HD+ разрешением (720p) и частотой обновления 90 Гц. В верхней части экрана есть небольшой каплевидный вырез для 5-мегапиксельной селфи-камеры. Технология панели не позволяет размещать сканеры отпечатков пальцев под ней, то есть датчик находится сбоку, в клавише питания.

Анонсирован Honor Play 40 Plus 5G с батареей на 6000 мАч


Основной камере на 50 МП помогает датчик глубины на 2 МП, а селфи-камера имеет датчик на 5 МП. С точки зрения дизайна Хонор решил следовать решению с двойным кругом (камера + обрамление), которые вместе идут в виде восьмерки.

Емкость аккумулятора Play 40 Plus составляет 6000 мАч, это является самым большим показателем среди смартфонов Honor. Мощность зарядки достигает 22,5 Вт, что ставит его на один уровень с моделями среднего класса из серии X, такими как X7 и X8. Пользовательский интерфейс - Magic UI 6.1 на базе Android 12.

Анонсирован Honor Play 40 Plus 5G с батареей на 6000 мАч


Телефон выпускается в трех комбинациях памяти, две из них с 8 Гбайт ОЗУ - память составляет 128 Гбайт или 256 Гбайт, слот для карт памяти microSD отсутствует. Более базовая версия имеет 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт памяти.

Honor Play 40 Plus доступен в четырех цветах: фиолетовом, серебристом, синем и черном. Цены составляют 165 долларов за версию 6/128 Гбайт, 195 долларов за 8/128 Гбайт и 220 долларов за топовую версию на 8/256 Гбайт.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo Y35. Смартфон получил яркий дизайн, качественный дисплей, сбалансированный процессор и отличную автономность. Но главное преимущество гаджета - одна из лучших в своем сегменте камер, которая позволяет получить качественные фотографии и днем и ночью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo Y35: фотофлагман среди бюджетников".

Читайте также:

  • Рендеры iPhone SE 4 показывают, что смартфон будет похож на iPhone XR
  • Представлен 10.1-дюймовый планшет Huawei Matepad C5e
  • Apple выпускает новые iPad Pro 11 и 12,9 на чипе M2
  • Apple iPad Pro на чипсетах M2 могут выйти уже через несколько дней
  • Представлен флагманский смартфон realme GT NEO 3T

    • предыдущая новость
    Рендеры iPhone SE 4 показывают, что смартфон будет похож на iPhone XR

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка
    Лучший процессорный кулер Лучший бюджетный процессор Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучший компьютерный корпус Лучший процессор для игр
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    20 октября, 2022

    Анонсирован Honor Play 40 Plus 5G с батареей на 6000 мАч

    Рендеры iPhone SE 4 показывают, что смартфон будет похож на iPhone XR

    19 октября, 2022

    Представлен 10.1-дюймовый планшет Huawei Matepad C5e

    18 октября, 2022

    Apple выпускает новые iPad Pro 11 и 12,9 на чипе M2

    ViewSonic представляет 34-дюймовые мониторы ELITE для панорамного гейминга

    Samsung анонсирует память LPDDR5X со скоростями 8,5 Гбит/с

    17 октября, 2022

    Gigabyte выпустит видеокарты Intel Arc A380 и A310

    Apple iPad Pro на чипсетах M2 могут выйти уже через несколько дней

    16 октября, 2022

    Анонсирована портативная консоль Razer Edge 5G

    15 октября, 2022

    Коробка с NVIDIA GeForce RTX 4050 "засветилась" на мероприятии GALAX

    14 октября, 2022

    Флагмана не будет: Nvidia отказалась от RTX 4080 12 Гбайт

    Мобильная серия AMD Ryzen 7000 будет оснащена процессорами Zen4, Zen3 и Zen2

    MSI выпустил компактный игровой ПК MAG META S с Ryzen 5600x и 1660 Super

    13 октября, 2022

    США хотят запретить новое оборудование Huawei и ZTE

    AMD Radeon RX 7000 могут выйти в декабре

    12 октября, 2022

    Представлен флагманский смартфон realme GT NEO 3T

    11 октября, 2022

    Браузеры Safari и Chrome могут перестать отображать сайты из РФ

    10 октября, 2022

    iPhone SE 4 может получить 6,1-дюймовый ЖК-экран с вырезом

    7 октября, 2022

    Intel Core i9-13900K разгоняется до 8,2 ГГц под жидким азотом

    NVIDIA GeForce RTX 4080 достигает частоты 3,0 ГГц в 3DMark TimeSpy

    ССЫЛКИ