Сегодня Honor запустила новый продукт в Китае - смартфон Play 40 Plus 5G. Он оснащен чипсетом Dimensity 700, двумя камерами на 50 Мп и батареей высокой емкости.
Play 40 Plus оснащен 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем с HD+ разрешением (720p) и частотой обновления 90 Гц. В верхней части экрана есть небольшой каплевидный вырез для 5-мегапиксельной селфи-камеры. Технология панели не позволяет размещать сканеры отпечатков пальцев под ней, то есть датчик находится сбоку, в клавише питания.
Основной камере на 50 МП помогает датчик глубины на 2 МП, а селфи-камера имеет датчик на 5 МП. С точки зрения дизайна Хонор решил следовать решению с двойным кругом (камера + обрамление), которые вместе идут в виде восьмерки.
Емкость аккумулятора Play 40 Plus составляет 6000 мАч, это является самым большим показателем среди смартфонов Honor. Мощность зарядки достигает 22,5 Вт, что ставит его на один уровень с моделями среднего класса из серии X, такими как X7 и X8. Пользовательский интерфейс - Magic UI 6.1 на базе Android 12.
Телефон выпускается в трех комбинациях памяти, две из них с 8 Гбайт ОЗУ - память составляет 128 Гбайт или 256 Гбайт, слот для карт памяти microSD отсутствует. Более базовая версия имеет 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт памяти.
Honor Play 40 Plus доступен в четырех цветах: фиолетовом, серебристом, синем и черном. Цены составляют 165 долларов за версию 6/128 Гбайт, 195 долларов за 8/128 Гбайт и 220 долларов за топовую версию на 8/256 Гбайт.