Intel Raptor Lake Core i9-13900K официально побил мировой рекорд частоты процессора после того, как AMD удерживала этот титул почти 8 лет.
В разгоне под руководством известного оверклокера Элмора, которого сопровождал Шамино, команда ASUS по разгону установила несколько огромных мировых рекордов на новейшей материнской плате ROG Maximus Z790 APEX. Они варьировались от самой высокой частоты до самых высоких оценок SUPERPI, но одна запись, которая выделяется среди остальных - это частота процессора.
Последний мировой рекорд по частоте процессора был установлен еще в 2013 году, когда Андре Ян разогнал AMD FX-8370 до 8,79 ГГц на материнской плате ASUS ROG Crosshair V Formula-Z. Теперь, спустя десятилетие и несколько поколений процессоров, мы наконец-то видим достижение еще одного мирового рекорда частоты процессора, но на этот раз корона возвращается к Intel.
Чтобы установить этот рекордный разгон, Элмор использовал Intel Core i9-13900K и разогнал его до 8,81 ГГц на 8 ядрах P-Core. Напряжение 1,325 В (что кажется неверным), все при охлаждении LN2 на материнской плате ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX. Это действительно большое достижение для Intel, но это еще не все. Intel Core i9-13900K также установил несколько мировых рекордов в ряде тестов, включая Cinebench R23 и Cinebench R20.
Используя MEG Z790 GODLIKE, MSI добилась впечатляющих результатов в 55 004 и 20 962 балла в тестах соответственно. Эти результаты были достигнуты при использовании более умеренной частоты 7,3 ГГц при охлаждении LN2. Кажется, что процессоры Intel Raptor Lake бьют рекорды направо и налево, но это только начало. В ближайшие дни мы увидим еще лучшие результаты и рекорды от тех же чипов, когда оверклокеры и энтузиасты настроят свои новые процессоры.