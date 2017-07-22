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Samsung представил Galaxy A04e с 6,5-дюймовым экраном и батареей на 5000 мАч

21 октября 2022, 12:25




Компания Samsung без лишней помпы представила Galaxy A04e, бюджетный телефон компании серии A, после недавнего запуска Galaxy A04 и A04s. Он получил 6,5-дюймовый дисплей HD+ Infinity-V и 5-мегапиксельную камеру внутри выреза.

Samsung представил Galaxy A04e с 6,5-дюймовым экраном и батареей на 5000 мАч


Он также оснащен восьмиядерным чипсетом, предположительно это Helio G35. Телефон снимает на 13-мегапиксельную заднюю камеру с 2-мегапиксельным датчиком глубины. В телефоне нет сканера отпечатков пальцев, а аккумулятор емкостью 5000 мАч, такой же, как в A04 и A04s.

Восьмиядерный чипсет MediaTek Helio G35 получил тактовую частоту 2,3 ГГц, тех процесс 12 нм и графический процессор IMG PowerVR GE8320. Объемы памяти - 3 Гбайт ОЗУ с 32 Гбайт хранилища в базовой версии и 4 Гбайт ОЗУ с 64/128 Гбайт хранилища с возможностью расширения до 1 Тбайт с помощью карты micro SD.

Samsung представил Galaxy A04e с 6,5-дюймовым экраном и батареей на 5000 мАч


Смартфон работает на Android 12, есть поддержка двух SIM-карт (нано + нано + microSD). Размеры новинки: 164,2х75,9х9,1 мм, а вес 188 грамма. В плане коммуникаций есть двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4+5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС и батарею 5000 мАч.

Samsung Galaxy A04e выпускается в черном, светло-голубом и оранжево-медном цветах. Ожидается, что сначала он будет запущен в Индонезии и других азиатских странах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo Y35. Смартфон получил яркий дизайн, качественный дисплей, сбалансированный процессор и отличную автономность. Но главное преимущество гаджета - одна из лучших в своем сегменте камер, которая позволяет получить качественные фотографии и днем и ночью. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона vivo Y35: фотофлагман среди бюджетников".

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