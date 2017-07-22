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AMD Radeon RX 7900XT может получить 20 Гбайт памяти GDDR6

21 октября 2022, 23:16




Согласно источникам Wccftech, видеокарта Radeon RX 7900XT RDNA3 получит 20 Гбайт видеопамяти и сообщается, что это не флагманская модель.

Серия AMD Radeon RX 7900 будет анонсирована менее чем через 2 недели, а это означает, что партнеры уже должны иметь всю важную информацию о графических процессорах AMD следующего поколения. Wccftech со ссылкой на свои источники подтвердили сегодня, что RX 7900XT будет иметь 20 Гбайт памяти. На самом деле это не новая информация, поскольку ожидалось, что графический процессор Navi 31 будет иметь 320-битный вариант. Тем не менее, это первый раз, когда конкретная модель графического процессора упоминается с таким объемом памяти.

AMD Radeon RX 7900XT может получить 20 Гбайт памяти GDDR6


По слухам, RX 7900XT будет иметь 20 Гбайт памяти GDDR6 с неизвестной скоростью и 320-битную шину. Если по какой-либо причине AMD сохранит максимальную скорость GDDR6 RDNA2 18 Гбит/с, это даст пропускную способность 720 Гбайт/с, что на 144 Гбайт/с быстрее, чем у RX 6950XT. И это даже не считая нового размера Infinity Cache, который, как ожидается, будет составлять не менее 96 Мбайт. И, говоря о топовом SKU, предполагалось, что RX 7950XT будет иметь 24 Гбайт памяти GDDR6 с полной 384-битной шиной памяти. Однако пока это никем не подтверждено.

Предполагается, что серия RX 7900 оснащена графическим процессором Navi 31. Это первый потребительский чиплет AMD для серии Radeon, включающий большие графические процессоры и кристаллы памяти в одном корпусе. Полные спецификации графического процессора Navi 3X (RDNA3) уже были опубликованы Angstronomics.

AMD Radeon RX 7900XT может получить 20 Гбайт памяти GDDR6


Недавно производитель блоков питания Enermax перечислил целых четыре модели RX 7000 вместе с расчетным энергопотреблением для каждой модели. Эта информация уже была удалена с веб-сайта, поэтому неясно, была ли она неточной или AMD просто «запросила», чтобы эта информация пока не публиковалась.

Вчера AMD подтвердила, что 3 ноября у них будет прямая трансляция, посвященная графическим процессорам RDNA3. Некоторые партнеры даже подтверждают, что они «готовы», что, вероятно, подразумевает, что также готовы и пользовательские видеокарты.



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