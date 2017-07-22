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Слухи: Nvidia GeForce RTX 40 появится в ноутбуках

22 октября 2022, 09:46




Линейка мобильных NVIDIA RTX 40 будет представлена также и видеокартой RTX 4090. NVIDIA может отступить от своего обещания сохранить одинаковый уровень производительности для ноутбуков и настольных ПК. Сообщается, что новая серия мобильных устройств включает четыре разных процессора и пять названий SKU, которые никоим образом не соответствуют серии настольных ПК.

Никто не ожидал появления энергоемкого графического процессора AD102 в ноутбуке, но энтузиастам все равно придется уделять больше внимания мобильным моделям. Согласно недавно опубликованному слайду «GN21 Marketing Name», NVIDIA выпустит целых пять различных мобильных SKU RTX 40.

Слухи: Nvidia GeForce RTX 40 появится в ноутбуках


На этот раз NVIDIA выпустит свой первый мобильный графический процессор класса RTX X90, но, в отличие от настольной части, он будет основан на графическом процессоре AD103 вместо AD102. Это, пожалуй, самая интересная часть этой утечки.

Мобильная серия NVIDIA RTX 40 под кодовым названием «GN21» не должна стать сюрпризом. Данные об этих мобильных графических процессорах поступают с июня этого года.

Ранее были подтверждены максимальные диапазоны TGP для трех моделей, которые, как сообщается, не будут потреблять более 175 Вт. Что также стоит отметить, когда дело доходит до этой утечки, так это отсутствие не Ti версии RTX 4080. Однако такая модель может "добавиться" в любой момент.



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