РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung представляет новый 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPX

22 октября 2022, 21:49




Технологический гигант Samsung представил ISOCELL HPX, совершенно новый 200-мегапиксельный сенсор. Он последовал за анонсом сенсора ISOCELL HP3 200 MP в июне. ISOCELL HPX имеет размер пикселя 0,56 микрон, что позволяет уменьшить площадь модуля камеры на 20%, в результате чего корпус смартфона становится тоньше и меньше.

В ISOCELL HPX используется технология Samsung Advanced DTI (Deep Trench Isolation), которая не только изолирует каждый пиксель отдельно, но и повышает чувствительность для получения четких ярких изображений. ISOCELL также имеет сверхбыструю и сверхточную автофокусировку благодаря решению автофокусировки Super QPD.

Samsung представляет новый 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPX


Кроме того, новый датчик использует технологию Tetra Pixel (16 пикселей в одном). Она обеспечивает положительные впечатления от съемки при слабом освещении. В таких условиях HPX может автоматически переключаться между тремя различными режимами освещения в зависимости от доступного света. Samsung заявляет, что размер пикселя поддерживается на уровне 0,56 микрона (мкм) в хорошо освещенной среде, что дает 200 миллионов пикселей. С другой стороны, пиксель преобразуется в 1,12 микрона (мкм) в условиях низкой освещенности, что дает 50 миллионов пикселей. Наконец, в условиях низкой освещенности 16 пикселей объединяются, чтобы получить 2,24-микронный (м) сенсор с 12,5 миллионами пикселей.

По словам Samsung, эта динамическая производительность позволит ISOCELL HPX создавать максимально четкие изображения, даже с ограниченным количеством света.

Samsung представляет новый 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPX


Кроме того, датчик Samsung ISOCELL HPX способен записывать 8К видео со скоростью 30 кадров в секунду. Он в равной степени поддерживает бесшовную двойную HDR-съемку в режимах 4K и Full HD. Шахматный HDR, по словам Samsung, захватывает тени и яркие огни в сцене с тремя различными экспозициями: низкой, средней и высокой в ​​зависимости от условий съемки. После этого он объединяет все три фотографии с экспозицией для создания наилучших HDR-изображений и видео.

Это также позволяет датчику отображать изображение с более чем 4 триллионами цветов (глубина цвета 14 бит), что в 64 раза больше, чем у предшественника Samsung с 68 миллиардами цветов (глубина цвета 12 бит). Samsung не объявил подробности о доступности нового датчика изображения.


Ранее редакция THG.ru опубликовала Обзор vivo X70 Pro+. Vivo X70 Pro+ стал если и не лучшим, то уж точно одним из лучших камерофонов, которые нам довелось тестировать. Ко всему прочему, он предлагает близкий к идеальному экран, неплохую автономность и красивый дизайн. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo X70 Pro+: мощный фотофлагман с отличным дизайном

Читайте также:

  • DJI выпускает Osmo Action 3: 4K, 120 fps, два сенсорных экрана и вертикальная съемка
  • Samsung может работать над 450-мегапиксельной камерой Hexapixel
  • Подтверждены спецификации камеры OnePlus 10T, представлены примеры фото
  • Выпущен Honor X8 5G с тройной камерой Snapdragon 480+ и разрешением 48 Мп
  • Представлен HONOR Pad 8: 12 дюймов, 2K, Snapdragon 680, металл толщиной 6,9 мм

    • предыдущая новость
    Слухи: Nvidia GeForce RTX 40 появится в ноутбуках

     


    Свежие статьи
    		RSS
    Обзор смартфона vivo V25 Pro: середнячок с премиальным дизайном Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Обзор смартфона vivo V25 Pro Лучший процессорный кулер Лучший бюджетный процессор Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    22 октября, 2022

    Samsung представляет новый 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPX

    Слухи: Nvidia GeForce RTX 40 появится в ноутбуках

    21 октября, 2022

    AMD Radeon RX 7900XT может получить 20 Гбайт памяти GDDR6

    Samsung представил Galaxy A04e с 6,5-дюймовым экраном и батареей на 5000 мАч

    20 октября, 2022

    Core i9-13900K побил мировой рекорд с тактовой частотой в 8,81 ГГц

    Анонсирован Honor Play 40 Plus 5G с батареей на 6000 мАч

    Рендеры iPhone SE 4 показывают, что смартфон будет похож на iPhone XR

    19 октября, 2022

    Представлен 10.1-дюймовый планшет Huawei Matepad C5e

    18 октября, 2022

    Apple выпускает новые iPad Pro 11 и 12,9 на чипе M2

    ViewSonic представляет 34-дюймовые мониторы ELITE для панорамного гейминга

    Samsung анонсирует память LPDDR5X со скоростями 8,5 Гбит/с

    17 октября, 2022

    Gigabyte выпустит видеокарты Intel Arc A380 и A310

    Apple iPad Pro на чипсетах M2 могут выйти уже через несколько дней

    16 октября, 2022

    Анонсирована портативная консоль Razer Edge 5G

    15 октября, 2022

    Коробка с NVIDIA GeForce RTX 4050 "засветилась" на мероприятии GALAX

    14 октября, 2022

    Флагмана не будет: Nvidia отказалась от RTX 4080 12 Гбайт

    Мобильная серия AMD Ryzen 7000 будет оснащена процессорами Zen4, Zen3 и Zen2

    MSI выпустил компактный игровой ПК MAG META S с Ryzen 5600x и 1660 Super

    13 октября, 2022

    США хотят запретить новое оборудование Huawei и ZTE

    AMD Radeon RX 7000 могут выйти в декабре

    ССЫЛКИ