Технологический гигант Samsung представил ISOCELL HPX, совершенно новый 200-мегапиксельный сенсор. Он последовал за анонсом сенсора ISOCELL HP3 200 MP в июне. ISOCELL HPX имеет размер пикселя 0,56 микрон, что позволяет уменьшить площадь модуля камеры на 20%, в результате чего корпус смартфона становится тоньше и меньше.
В ISOCELL HPX используется технология Samsung Advanced DTI (Deep Trench Isolation), которая не только изолирует каждый пиксель отдельно, но и повышает чувствительность для получения четких ярких изображений. ISOCELL также имеет сверхбыструю и сверхточную автофокусировку благодаря решению автофокусировки Super QPD.
Кроме того, новый датчик использует технологию Tetra Pixel (16 пикселей в одном). Она обеспечивает положительные впечатления от съемки при слабом освещении. В таких условиях HPX может автоматически переключаться между тремя различными режимами освещения в зависимости от доступного света. Samsung заявляет, что размер пикселя поддерживается на уровне 0,56 микрона (мкм) в хорошо освещенной среде, что дает 200 миллионов пикселей. С другой стороны, пиксель преобразуется в 1,12 микрона (мкм) в условиях низкой освещенности, что дает 50 миллионов пикселей. Наконец, в условиях низкой освещенности 16 пикселей объединяются, чтобы получить 2,24-микронный (м) сенсор с 12,5 миллионами пикселей.
По словам Samsung, эта динамическая производительность позволит ISOCELL HPX создавать максимально четкие изображения, даже с ограниченным количеством света.
Кроме того, датчик Samsung ISOCELL HPX способен записывать 8К видео со скоростью 30 кадров в секунду. Он в равной степени поддерживает бесшовную двойную HDR-съемку в режимах 4K и Full HD. Шахматный HDR, по словам Samsung, захватывает тени и яркие огни в сцене с тремя различными экспозициями: низкой, средней и высокой в зависимости от условий съемки. После этого он объединяет все три фотографии с экспозицией для создания наилучших HDR-изображений и видео.
Это также позволяет датчику отображать изображение с более чем 4 триллионами цветов (глубина цвета 14 бит), что в 64 раза больше, чем у предшественника Samsung с 68 миллиардами цветов (глубина цвета 12 бит). Samsung не объявил подробности о доступности нового датчика изображения.