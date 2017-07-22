Apple перешла на собственные чипы и почти все устройства компании работают на ее фирменных процессорах, за исключением Mac Pro, который последний раз выходил еще в 2019 году.
Ожидается, что новый Apple Mac Pro будет официально представлен в следующем году и он может стать самым мощным компьютером, когда-либо выпущенным компанией, благодаря новым процессорам серии M2.
Согласно отчету Марка Гурмана из Bloomberg, грядущий Apple Mac Pro будет оснащен новыми и мощными собственными чипами M2 Ultra и M2 Extreme с 24 и 48 ядрами соответственно. Он будет сочетаться с 76-ядерным графическим процессором или 152-ядерным графическим процессором, а также получит до 256 Гбайт оперативной памяти.
Также сообщается, что Apple в настоящее время тестирует конфигурацию Mac Pro с 24-ядерным процессором, 76 ядрами графического процессора и 192 Гбайт оперативной памяти. Он работает под управлением операционной системы macOS Ventura 13.3, которая должна быть вскоре развернута на подходящих устройствах.
Ожидается, что новый Apple Mac Pro будет выпущен в следующем году, но на данный момент сроки неизвестны. В преддверии запуска Mac Pro компания выпустит новые 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro на базе чипов M2 Pro и M2 Max, а также новый Mac Mini на базе чипа M2. Ожидается, что эти три устройства станут официальными в следующем месяце, скорее всего, в следующем месяце.