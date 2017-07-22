Появились первые случае возгорания 16-контактного разъема, питающего NVIDIA GeForce RTX 4090: он сгорел, а штекер расплавился. Redditor, u/reggie_gakil, разместил в сабреддите NVIDIA изображение сгоревшего 16-контактного разъема NVIDIA. Разъем питал его новенькую GeForce RTX 4090. На фотографиях видно, что и адаптер питания, который включает в себя штекер с 16-контактного на 4 x 8-контактный, и разъем питания на печатной плате загорелись и расплавились. В качестве видеокарты использовалась Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC.
При внимательном рассмотрении изображений кажется, что проблема возникла вокруг основных 12 контактов под четырьмя дополнительными контактами сверху. Но переходник сгорел почти весь и оплавился. Кабель входит в комплект поставки и соответствует официальным спецификациям NVIDIA и уже заявлялось, что сгибание или чрезмерное напряжение кабеля может привести к аномальным температурам, которые в конечном итоге могут вызвать такие проблемы.
Пользователь сообщает, что играл в Red Dead Redemption 2 на своем ПК с NVIDIA GeForce RTX 4090, когда карта загорелась и сожгла разъем питания. Он также заявляет, что это может быть неисправный кабель и он отправит его на возврат.
Недавно было замечено, что 16-контактный кабель адаптера NVIDIA для видеокарт GeForce RTX 4090 слишком толстый, и с ним неудобно обращаться в небольших корпусах ПК, поскольку он очень часто касается боковой панели. Таким образом, пользователям придется сильно сгибать кабель, чтобы закрыть панель, но опять же, такие сгибания не рекомендуются, так как это может привести к нагреву кабелей и воспламенению адаптера.
Производители нестандартных кабелей и моддинговые компании пытаются решить эту проблему, предлагая разъемы под углом 90 градусов, которые должны поступить в продажу через несколько недель.
Но это всего лишь один отчет, и проблема не кажется слишком распространенной, иначе таких случаев было бы больше. Пока у пользователей было максимум две недели с картами и большинство людей все еще ждут свои видеокарты. Так что если адаптер или штекер на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 4090 действительно неисправен, мы точно услышим про такие же случаи в ближайшие месяцы.
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