РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

NVIDIA RTX 4090 слишком горяча: первый случай возгорания

24 октября 2022, 16:54




Появились первые случае возгорания 16-контактного разъема, питающего NVIDIA GeForce RTX 4090: он сгорел, а штекер расплавился. Redditor, u/reggie_gakil, разместил в сабреддите NVIDIA изображение сгоревшего 16-контактного разъема NVIDIA. Разъем питал его новенькую GeForce RTX 4090. На фотографиях видно, что и адаптер питания, который включает в себя штекер с 16-контактного на 4 x 8-контактный, и разъем питания на печатной плате загорелись и расплавились. В качестве видеокарты использовалась Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC.

NVIDIA RTX 4090 слишком горяча: первый случай возгорания


При внимательном рассмотрении изображений кажется, что проблема возникла вокруг основных 12 контактов под четырьмя дополнительными контактами сверху. Но переходник сгорел почти весь и оплавился. Кабель входит в комплект поставки и соответствует официальным спецификациям NVIDIA и уже заявлялось, что сгибание или чрезмерное напряжение кабеля может привести к аномальным температурам, которые в конечном итоге могут вызвать такие проблемы.

Пользователь сообщает, что играл в Red Dead Redemption 2 на своем ПК с NVIDIA GeForce RTX 4090, когда карта загорелась и сожгла разъем питания. Он также заявляет, что это может быть неисправный кабель и он отправит его на возврат.

NVIDIA RTX 4090 слишком горяча: первый случай возгорания


Недавно было замечено, что 16-контактный кабель адаптера NVIDIA для видеокарт GeForce RTX 4090 слишком толстый, и с ним неудобно обращаться в небольших корпусах ПК, поскольку он очень часто касается боковой панели. Таким образом, пользователям придется сильно сгибать кабель, чтобы закрыть панель, но опять же, такие сгибания не рекомендуются, так как это может привести к нагреву кабелей и воспламенению адаптера.

Производители нестандартных кабелей и моддинговые компании пытаются решить эту проблему, предлагая разъемы под углом 90 градусов, которые должны поступить в продажу через несколько недель.

NVIDIA RTX 4090 слишком горяча: первый случай возгорания


Но это всего лишь один отчет, и проблема не кажется слишком распространенной, иначе таких случаев было бы больше. Пока у пользователей было максимум две недели с картами и большинство людей все еще ждут свои видеокарты. Так что если адаптер или штекер на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 4090 действительно неисправен, мы точно услышим про такие же случаи в ближайшие месяцы.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Слухи: Nvidia GeForce RTX 40 появится в ноутбуках
  • AMD Radeon RX 7900XT может получить 20 Гбайт памяти GDDR6
  • Gigabyte выпустит видеокарты Intel Arc A380 и A310
  • Коробка с NVIDIA GeForce RTX 4050 "засветилась" на мероприятии GALAX
  • Флагмана не будет: Nvidia отказалась от RTX 4080 12 Гбайт

    • следующая новость
    Анонсирован бюджетный смартфон OnePlus Nord N300 5G

    предыдущая новость
    Apple Mac Pro может работать на чипе M2 с 48 ядрами

     


    Свежие статьи
    		RSS
    IMILAB запускает IMILAB W02: умные часы с 1,85-дюймовым «безрамочным» большим экраном и BT-вызовом Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор смартфона vivo V25 Pro: середнячок с премиальным дизайном Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка Лучший бюджетный процессор: текущий анализ рынка
    Умные часы IMILAB W02 Лучшая оперативная память Обзор смартфона vivo V25 Pro Лучший процессорный кулер Лучший бюджетный процессор
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    24 октября, 2022

    Анонсирован бюджетный смартфон OnePlus Nord N300 5G

    NVIDIA RTX 4090 слишком горяча: первый случай возгорания

    Apple Mac Pro может работать на чипе M2 с 48 ядрами

    22 октября, 2022

    Samsung представляет новый 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPX

    Слухи: Nvidia GeForce RTX 40 появится в ноутбуках

    21 октября, 2022

    AMD Radeon RX 7900XT может получить 20 Гбайт памяти GDDR6

    Samsung представил Galaxy A04e с 6,5-дюймовым экраном и батареей на 5000 мАч

    20 октября, 2022

    Core i9-13900K побил мировой рекорд с тактовой частотой в 8,81 ГГц

    Анонсирован Honor Play 40 Plus 5G с батареей на 6000 мАч

    Рендеры iPhone SE 4 показывают, что смартфон будет похож на iPhone XR

    19 октября, 2022

    Представлен 10.1-дюймовый планшет Huawei Matepad C5e

    18 октября, 2022

    Apple выпускает новые iPad Pro 11 и 12,9 на чипе M2

    ViewSonic представляет 34-дюймовые мониторы ELITE для панорамного гейминга

    Samsung анонсирует память LPDDR5X со скоростями 8,5 Гбит/с

    17 октября, 2022

    Gigabyte выпустит видеокарты Intel Arc A380 и A310

    Apple iPad Pro на чипсетах M2 могут выйти уже через несколько дней

    16 октября, 2022

    Анонсирована портативная консоль Razer Edge 5G

    15 октября, 2022

    Коробка с NVIDIA GeForce RTX 4050 "засветилась" на мероприятии GALAX

    14 октября, 2022

    Флагмана не будет: Nvidia отказалась от RTX 4080 12 Гбайт

    Мобильная серия AMD Ryzen 7000 будет оснащена процессорами Zen4, Zen3 и Zen2

    ССЫЛКИ