OnePlus анонсировал Nord N300 5G, новый бюджетный 5G-смартфон компании для рынка США. Он получил 6,6-дюймовый экран HD+ 90 Гц с 16-мегапиксельной камерой в отверстии, оснащен чипсетом Dimensity 810, 4 Гбайт оперативной памяти, двумя задними камерами 48 МП + 2 МП и работает под управлением Android 12 с OxygenOS 12.
Телефон получил боковой сканер отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Если быть точнее, то экран 6,56-дюймовый с разрешением в 1612×720 пикселей.
Восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 810, выполнен по 6-нм техпроцессу (два ядра Cortex-A76 с частотой 2,4 ГГц + Cortex-A55 с частотой 2,4 ГГц) с графическим процессором Mali-G57 MC2. В плане памяти это 4 Гбайт оперативной типа LPDDR4x и 64 Гбайт хранилища типа UFS 2.1, расширяется до 1 Тбайт с помощью microSD.
Задняя камера получила 48 МП, светодиодную вспышку и датчик глубины 2 МП. Фронтальная камера на 16 МП получила апертуру f/2,05. Есть поддержка 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.1, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, USB Type-C и чип NFC.
OnePlus Nord N300 5G выпускается в цвете Midnight Jade по цене 228 долларов.