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В сеть попали характеристики серии Redmi Note 12 перед завтрашним запуском

26 октября 2022, 18:21



Серия Redmi Note 12 должна дебютировать завтра, ожидается, что линейка будет включать варианты Pro, Pro+ и Explorer. В преддверии запуска полные характеристики смартфонов появились на платформе Weibo. С прошлой недели суббренд Xiaomi постепенно подтверждает ключевые особенности серии Note 12.

Redmi Note 12 Pro, Note 12 Pro+ и Note 12 Explorer будут идентичны друг другу во многих аспектах. Трио будет оснащено 6,67-дюймовым плоским AMOLED-экраном с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 900 нит. Дисплей всей линейки также будет поддерживать 10-битные цвета, форматы Dolby Vision, HDR10 и HDR10+.

В сеть попали характеристики серии Redmi Note 12 перед завтрашним запуском


Серия Redmi Note 12 будет работать на чипсете Dimensity 1080 под управлением MIUI 13 на базе ОС Android 12. Емкости аккумуляторов моделей Pro и Pro + указаны как 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт и 120 Вт соответственно. Между тем, Explorer Edition получит аккумулятор емкостью 4300 мАч с поддержкой высокой скорости зарядки в 210 Вт. Модель Pro будет доступна в конфигурациях 6 Гбайт + 128 Гбайт, 8 Гбайт + 128 Гбайт, 8 Гбайт + 256 Гбайт и 12 Гбайт + 256 Гбайт ОЗУ и хранилища. Pro+ и Explorer Edition будут поставляться в вариантах 8 Гбайт + 256 Гбайт.

Note 12 Pro будет поставляться с 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX766 с поддержкой OIS, а Note 12 Pro и Note 12 Explorer будут оснащены 200-мегапиксельным датчиком Samsung HPX с поддержкой OIS. Все три устройства будут поставляться с 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 2-мегапиксельной макрокамерой.

Другие общие функции серии Redmi Note 12 включают две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, порт USB-C, линейный вибромотор, двойные стереодинамики и аудиоразъем 3,5 мм.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона vivo V25 Pro. Герой обзора привлекает к себе внимание отличным набором камер, достойной производительностью и качественным AMOLED-дисплеем. Но больше всего гаджет выделяется своим броским дизайном с изогнутым экраном. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона V25 Pro: середнячок с премиальным дизайном".

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