В сеть попали характеристики серии Redmi Note 12 перед завтрашним запуском
26 октября 2022, 18:21
Серия Redmi Note 12 должна дебютировать завтра, ожидается, что линейка будет включать варианты Pro, Pro+ и Explorer. В преддверии запуска полные характеристики смартфонов появились на платформе Weibo. С прошлой недели суббренд Xiaomi постепенно подтверждает ключевые особенности серии Note 12.
Redmi Note 12 Pro, Note 12 Pro+ и Note 12 Explorer будут идентичны друг другу во многих аспектах. Трио будет оснащено 6,67-дюймовым плоским AMOLED-экраном с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 900 нит. Дисплей всей линейки также будет поддерживать 10-битные цвета, форматы Dolby Vision, HDR10 и HDR10+.
Серия Redmi Note 12 будет работать на чипсете Dimensity 1080 под управлением MIUI 13 на базе ОС Android 12. Емкости аккумуляторов моделей Pro и Pro + указаны как 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт и 120 Вт соответственно. Между тем, Explorer Edition получит аккумулятор емкостью 4300 мАч с поддержкой высокой скорости зарядки в 210 Вт. Модель Pro будет доступна в конфигурациях 6 Гбайт + 128 Гбайт, 8 Гбайт + 128 Гбайт, 8 Гбайт + 256 Гбайт и 12 Гбайт + 256 Гбайт ОЗУ и хранилища. Pro+ и Explorer Edition будут поставляться в вариантах 8 Гбайт + 256 Гбайт.
Note 12 Pro будет поставляться с 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX766 с поддержкой OIS, а Note 12 Pro и Note 12 Explorer будут оснащены 200-мегапиксельным датчиком Samsung HPX с поддержкой OIS. Все три устройства будут поставляться с 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 2-мегапиксельной макрокамерой.
Другие общие функции серии Redmi Note 12 включают две SIM-карты, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, порт USB-C, линейный вибромотор, двойные стереодинамики и аудиоразъем 3,5 мм.