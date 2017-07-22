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CD Projekt RED анонсировали ремейк первого Ведьмака на Unreal Engine 5

26 октября 2022, 23:35



Оригинальная игра «Ведьмак» будет переделана с нуля! Анонс был приурочен к 15-летию выпуска первой игры «Ведьмак». В CD PROJEKT RED объявили о том, что The Witcher Remake в настоящее время находится в разработке, а также поделились первыми подробностями о проекте.

CD Projekt RED анонсировали ремейк первого Ведьмака на Unreal Engine 5


Ремейк, ранее упоминавшийся под кодовым названием «Canis Majoris» во время обновления стратегии студии ранее в октябре, станет современным переосмыслением «Ведьмака» 2007 года - первой игры в знаменитой трилогии ролевых игр CD PROJEKT RED. Игра будет создана с нуля с использованием технологии Unreal Engine 5 и будет использовать набор инструментов, который CDPR создает для новой саги о Ведьмаке. В настоящее время проект находится на ранней стадии разработки в Fool's Theory - студии разработки игр, специализирующейся на ролевых играх. В команде работают многочисленные опытные разработчики, которые ранее работали над «Ведьмак 2: Убийцы королей» и «Ведьмак 3: Дикая Охота», а CD PROJEKT RED обеспечивает полный творческий контроль.

«Ведьмак - это то, с чего все началось для нас, для CD PROJEKT RED. Это была первая игра, которую мы сделали и тогда это был большой момент для нас. Возвращаться к нему и переделывать игру для следующего поколения геймеров, кажется таким же большим делом, если не больше. Сотрудничать с Fool's Theory над проектом так же интересно, так как некоторые их сотрудники ранее участвовали в разработке игр The Witcher. Они хорошо знают исходный материал, они знают, как сильно геймеры ждали ремейка, и они знают, как делать невероятные и амбициозные игры. И хотя пройдет некоторое время, прежде чем мы будем готовы рассказать больше об игре, я знаю, что ожидание того стоит».

- Адам Бадовски, руководитель студии CD PROJEKT RED.

CD Projekt RED анонсировали ремейк первого Ведьмака на Unreal Engine 5


«Я очень рад, что мои профессиональные пути снова пересеклись с коллегами-разработчиками со времен совместной работы над «Ведьмаком 2» и «Ведьмаком 3». Особенно, когда это ремейк проекта, который так близок нашему сердцу. Мы рады объединить усилия с CD PROJEKT RED, и наша цель - дать игрокам еще одну замечательную игру из культовой серии «Ведьмак».

- Якуб Рокош, генеральный директор Fool's Theory.



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