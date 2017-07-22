Восьмиядерный мобильный AMD Ryzen 5 7725HS засветился в GeekBench
27 октября 2022, 09:48
AMD Ryzen 5 7725HS представляет собой 8-ядерный и 16-поточный SKU, основанный на архитектуре Zen2. Программное обеспечение распознало процессор как «Renoir», и название продукта подтверждает, что он действительно основан на Zen2, что несколько удивительно, поскольку AMD даже не упомянула серию «7×25» в официальной презентации мобильной линейки Ryzen 7000.
Согласно данным, собранным Geekbench, этот процессор имеет базовую тактовую частоту 2,9 ГГц с возможностью повышения до 4,3 ГГц. HS указывает, что он предназначен для легких игровых систем, в данном случае это ноутбук Eluktronics RP-15. Такое шасси действительно использовалось компанией для серии Ryzen 4000 «Renoir» и могло быть опционально оснащено дискретной графикой RTX 20. В данном случае это ноутбук только со встроенной графикой.
В одноядерном тесте Geekbench процессор набрал 1106 баллов, а в многоядерном -- 6929 баллов. Имеет смысл сравнить этот процессор с Ryzen 7 4800HS, который базировался на той же архитектуре Zen2, тоже имел 8 ядер и был ограничен 35 Вт. Единственная очевидная разница -- более низкая частота в турборежиме на уровне 4,2 ГГц. Согласно этим данным, Ryzen 5 7725HS соответственно на 6% и 6,5% быстрее, чем 4800HS.
Как уже упоминалось, серия Ryzen 7×25H/HS не была включена в официальное объявление линейки Ryzen 7000. Единственными Zen2 были Mendocino, также известные как серия Ryzen 7×20/U. Тем не менее, похоже, что серия Ryzen 7000 действительно объединит почти все современные архитектуры Zen в один стек продуктов, что, к сожалению, усложняет понимание планирования продуктов.