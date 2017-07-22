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Компания Cooler Master отмечает 30-летний юбилей

27 октября 2022, 17:13



17 ноября 2022 года компания Cooler Master будет отмечать 30-летие. Ее путь начинался с производства охлаждения для ПК, но теперь Cooler Master это многопрофильная технологическая компания, которая стремится к совершенствованию и продвижению. Cooler Master планирует приветствовать новое будущее и расширяться до образа жизни нового поколения.

Компания Cooler Master отмечает 30-летний юбилей


Теперь это не просто скромный поставщик решений для охлаждения, а технологический новатор в целом ряде категорий продуктов. Кроме богатой истории охлаждающих решений, шасси, питания и периферии, Cooler Master наращивает работу и по другим категориям, вплоть до мониторов, кресел и столов. Таким образом компания превращается из производителя компонентов в бренд «технологического образа жизни».

Компания Cooler Master отмечает 30-летний юбилей


За тридцать лет Cooler Master стал первопроходцем во многих технологических разработках, например, первый алюминиевый корпус, появившийся в 1999 году, первый процессорный кулер со встроенными тепловыми трубками в 2001 году, первое в отрасли универсальное решение водяного охлаждения для розничных товаров в 2004 году, завод по производству испарительных камер в 2009 года, а также внедрение производственной линии 3D-ВК в 2015 году. Данный список можно продолжать, компания постоянно адаптируется к потребностям потребителей и бизнеса.

К своему 30-летию Cooler Master разработал ограниченные версии 30th Anniversary Edition новых и популярных продуктов. За счет выбора цветов Milestone Bronze или Glitch Purple, а также дизайнерских решений, повторяющих выдающиеся продукты прошлого, коллекция 30th Anniversary Edition будет узнаваемой и произведет впечатление.

Компания Cooler Master отмечает 30-летний юбилей


Экосистема 30th Anniversary Edition охватит несколько типов продуктов. Также Cooler Master отметит открытие новой штаб-квартиры в районе Нейху, Тайбэй, Тайвань. Новое здание продемонстрирует стремление Cooler Master инвестировать в будущее, внедрять инновации дабы поддерживать новый подход, стимулировать творчество и новые возможности.



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