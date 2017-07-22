Согласно статье, опубликованной сегодня Уэйном Ма из The Information, Apple работает над большим 16-дюймовым iPad, который планируется выпустить в четвертом квартале 2023 года. Этот iPad будет даже больше, чем существующий 12,9-дюймовый iPad Pro. По словам источника, «устройство еще больше стирает грань между iPad и MacBook».
Портфолио Apple iPad теперь более обширно, но и более запутанно, чем когда-либо, после дебюта iPad 10-го поколения и iPad Pro с процессором M2. Предстоящий iPad, который может дебютировать в четвертом квартале 2023 года, станет самым большим планшетом, который когда-либо производила Apple.
Предполагаемый 16-дюймовый iPad, вероятно, предназначен для творческих работников, которые выиграют от большей площади экрана для своей конкретной работы, включая графических дизайнеров и художников.
Кроме того, 16-дюймовый размер интригует, учитывая, что Apple в настоящее время продает 16-дюймовый MacBook Pro. Если этот большой iPad будет выпущен, различие между iPad и ноутбуком станет еще более тонким.
Согласно сегодняшнему источнику, Apple будет называть его либо «iPad Pro», либо просто «iPad» в своей линейке. Кроме того, Марк Гурман из Bloomberg ранее сообщал, что Apple рассматривает возможность создания более крупных iPad, которые могут еще больше «размыть границы» между планшетом и ноутбуком.
Росс Янг, надежный эксперт в области дисплеев, заявил ранее в этом году, что Apple также работает над большим 14-дюймовым iPad Pro с mini-LED дисплеем. Основываясь на этих двух слухах, кажется вероятным, что в следующем году Apple выпустит 14-дюймовые и 16-дюймовые модели iPad Pro, которые будут соответствовать размеру 14-дюймового и 16-дюймового MacBook Pro.