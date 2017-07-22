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Представлен Redmi Smart TV X86 с 86-дюймовым 4К экраном

28 октября 2022, 09:13



Вместе с серией Redmi Note 12 компания Xiaomi Redmi представила Smart TV X86. Это телевизор с 86-дюймовым 4К экраном, корпусом размером 1,92 x 1,10 метра, поддержкой MEMC и многим другим.

Представлен Redmi Smart TV X86 с 86-дюймовым 4К экраном


86-дюймовый сверхчеткий экран, металлический корпус и полноэкранный дизайн обеспечивают кинематографическое изображение. Он отличается высокой точностью цветопередачи △E≈3 и дисплеем True Tone, отображающим 1 миллиард цветов в сверхвысоком разрешении 4K. Родной чип декодирует 4K HDR с чистым многослойным изображением и ярким светом.

Кроме того, используется технология MEMC Motion. Сверхвысокое соотношение площади экрана к корпусу 97,3% и металлический корпус конструкции создают полноэкранный режим с широким полем зрения. Что касается аудио, то здесь есть 2 высококачественных динамика мощностью 10 Вт, звук DTS-HD и восстановленные живые звуковые эффекты.

Представлен Redmi Smart TV X86 с 86-дюймовым 4К экраном


Все функции интеллектуальной помощи, включая голосовое управление в дальней зоне и уведомления о погоде, выполняются встроенным Xiao AI. Телевизор Redmi X86 поддерживает беспроводную передачу, а также собирает мультиплатформенный захватывающий контент, который доступен для просмотра или потоковой передачи. Телевизор предлагает двухдиапазонный Wi-Fi, BT 5.0, два соединения HDMI и порты USB 3.0. Функции Smart TV обеспечиваются процессором с четырьмя ядрами Cortex-A55, 2 Гбайт оперативной памяти и 16 Гбайт флэш-памяти. Что касается программного обеспечения, телевизор работает на ОС MIUI TV с домашним интеллектуальным центром управления.

Представлен Redmi Smart TV X86 с 86-дюймовым 4К экраном

В плане портов у телевизора есть: 2x HDMI (1 x ARC), 2x USB (1 USB 3.0), один AV, один ATV/DTMB, S/PDIF и Ethernet: 1. Для управления предусмотрено пульт дистанционного управления с голосовым управлением, работающий по Bluetooth.

Стоимость Redmi Smart TV X86 в Китае составляет 5299 юаней (примерно 733 доллара). Телевизор уже доступен для предварительных заказов, а открытая продажа начнется 31 октября 2022 года. О глобальной доступности продукта пока ничего не известно.



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