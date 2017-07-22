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MediaTek выпустит Dimensity 9200 в ноябре для конкуренции со Snapdragon 8 Gen 2

28 октября 2022, 22:23



У Samsung на данный момент нет конкурента для Snapdragon 8 Gen 2, но MediaTek приложила значительные усилия, чтобы выйти на рынок флагманских SoC для смартфонов со своими Dimensity 9000 и Dimensity 9000 Plus. Тайваньский производитель чипов заслуживает всяческих похвал за то, что поддерживает конкуренцию и Dimensity 9200 должен немного всколыхнуть ситуацию, когда он будет запущен в следующем месяце.

MediaTek выпустит Dimensity 9200 в ноябре для конкуренции со Snapdragon 8 Gen 2


Шраван Кундойджала освещает финансовые доходы и другие данные различных технологических компаний, в том числе принадлежащих полупроводниковой промышленности. Обсуждая доходы MediaTek, Кундойжала упомянул о потенциальном запуске флагманской SoC компании следующего поколения, о которой, как он утверждает, будет объявлено в ноябре. К сожалению, он не назвал дату, но вполне возможно, что Dimensity 9200 будет представлен примерно в то же время, что и Snapdragon 8 Gen 2.

Qualcomm уже сообщила даты своего мероприятия Snapdragon Summit, которое состоится 15 ноября. Мы ожидаем, что Dimensity 9200 будет запущен примерно в то же время. Говорят, что оба чипсета изготовлены по 4-нм техпроцессу TSMC, а это означает, что мы должны ожидать одинаковый уровень производительности и эффективности. Короче говоря, это должна быть интересная стычка между двумя SoC.

9200


Согласно ранее просочившемуся тесту AnTuTu, Dimensity 9200 на самом деле превзошел Apple M1 по общему баллу и его Cortex-X3 и улучшенный графический процессор Immortalis-G715 являются основными факторами, влияющими на этот результат. Также говорят, что Snapdragon 8 Gen 2 на 20 процентов быстрее своего предшественника, поэтому у нас есть захватывающий последний квартал, прежде чем в 2023 году начнут появляться новые флагманы.

MediaTek не славится своими высокопроизводительными чипсетами для смартфонов, потому что ранее не ориентировалась на этот рынок. Теперь ее стратегия изменилась и, глядя на более ранние цифры Dimensity 9200, можно сказать, что компания настроена серьезно.



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