ViewSonic выпускает два новых IPS-монитора с Full HD и 2K разрешением
30 октября 2022, 11:27
Компания ViewSonic представила два новых монитора: VA3209-MH и VA3209-2K-MHD. Это 32-дюймовые модели, предназначенные для общего использования и потребления мультимедиа.
ViewSonic заявляет, что мониторы имеют коэффициент контрастности 1200:1, пиковую яркость 250 кд/м2 и адаптивную синхронизацию для уменьшения разрывов изображения. Несмотря на названия, ViewSonic решила использовать в обоих мониторах IPS панели, а не VA.
ViewSonic также заявляет, что VA3209-MH и VA3209-2K-MHD предлагают частоту обновления 75 Гц, время отклика 4 мс (GtG), охват цветовой гаммы 72% NTSC и 104% sRGB. ViewSonic утверждает, что VA3209-MH может воспроизводить только 16,7 миллиона цветов и работает в разрешении 1080p с 8-битным цветным дисплеем. Напротив, VA3209-2K-MHD сочетает в себе 10-битную цветную панель (8-бит плюс FRC) с разрешением 2560 x 1440 пикселей.
Точно так же VA3209-MH получил одиночные порты HDMI и VGA по сравнению с двумя портами HDMI и одним соединением DisplayPort, которые обеспечивает VA3209-2K-MHD. И наоборот, оба монитора имеют стереодинамики мощностью 2,5 Вт, регулируемые подставки и крепление VESA 100 x 100 мм. VA3209-MH будет стоить 199 евро, а VA3209-2K-MHD -- 259 евро.
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