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NVIDIA GeForce RTX 4090 "тянет" Genshin Impact в 13К разрешении

31 октября 2022, 09:22




В Genshin Impact можно играть в разрешении 13K с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090. Golden Reviewer загрузил видео, показывающее игру Genshin Impact, работающую в разрешении 7K на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4090. Его характеристики ПК перечислены ниже:

  • Intel Core i7-10700KF поколения

  • Материнская плата Asus Prime Z490-P

  • 64 Гбайт оперативной памяти Corsair Vengeance LPX DDR4-3200

  • Видеокарта MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO 24G

  • Твердотельный накопитель Samsung 970 EVO Plus 2 Тбайт


    • NVIDIA GeForce RTX 4090


    Golden Reviewer запускает вышеупомянутый тест Genshin Impact с разрешением 6880 x 2880 с графическими настройками самого высокого качества. Он также разблокировал ограничения кадров в секунду, чтобы игра могла предлагать более 60 кадров в секунду.

    Хотя Genshin Impact является игрой для мобильных устройств и ПК, она не нагружает систему так, как это могли бы сделать более тяжелые графические игры, такие как Cyberpunk 2077 или видеоигры Marvel's Spider-Man. Вчера ютубер опубликовал изображения Genshin Impact, работающего с невероятно высоким разрешением экрана на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4090.

    Он заявил, что поставил Genshin Impact на максимально возможные настройки, не испортив полностью изображение и игровой процесс. Разрешение экрана составляет 13760 x 5760. Масштабирование на основе ИИ, такое как DLSS, не использовалось, но если игра сможет интегрировать такую ​​поддержку, то мы сможем увидеть еще более высокую производительность при сохранении визуального качества.

    NVIDIA GeForce RTX 4090


    Golden Reviewer утверждает, что разрешение снятого скриншота составляет примерно 80 мегапикселей, а размер файла - 86 МБ. Если рассматривать мелкие детали, то качество, которое он получил с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4090, впечатляет.

    NVIDIA GeForce RTX 4090


    При создании пользовательских разрешений с помощью настроек графического процессора NVIDIA RTX 3080 сразу же появляется предупреждение, что если что-то пойдет не так с дисплеем, графическим процессором и т. д., то гарантия аннулируется. Итак, как пользователь, который заново открыл для себя игры и работает в области технологий, где тестируются подобные вещи будет сильно рисковать.



    Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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