NVIDIA GeForce RTX 4090 "тянет" Genshin Impact в 13К разрешении
31 октября 2022, 09:22
В Genshin Impact можно играть в разрешении 13K с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090. Golden Reviewer загрузил видео, показывающее игру Genshin Impact, работающую в разрешении 7K на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4090. Его характеристики ПК перечислены ниже:
Intel Core i7-10700KF поколения
Материнская плата Asus Prime Z490-P
64 Гбайт оперативной памяти Corsair Vengeance LPX DDR4-3200
Видеокарта MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO 24G
Твердотельный накопитель Samsung 970 EVO Plus 2 Тбайт
Golden Reviewer запускает вышеупомянутый тест Genshin Impact с разрешением 6880 x 2880 с графическими настройками самого высокого качества. Он также разблокировал ограничения кадров в секунду, чтобы игра могла предлагать более 60 кадров в секунду.
Хотя Genshin Impact является игрой для мобильных устройств и ПК, она не нагружает систему так, как это могли бы сделать более тяжелые графические игры, такие как Cyberpunk 2077 или видеоигры Marvel's Spider-Man. Вчера ютубер опубликовал изображения Genshin Impact, работающего с невероятно высоким разрешением экрана на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4090.
Он заявил, что поставил Genshin Impact на максимально возможные настройки, не испортив полностью изображение и игровой процесс. Разрешение экрана составляет 13760 x 5760. Масштабирование на основе ИИ, такое как DLSS, не использовалось, но если игра сможет интегрировать такую поддержку, то мы сможем увидеть еще более высокую производительность при сохранении визуального качества.
Golden Reviewer утверждает, что разрешение снятого скриншота составляет примерно 80 мегапикселей, а размер файла - 86 МБ. Если рассматривать мелкие детали, то качество, которое он получил с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4090, впечатляет.
При создании пользовательских разрешений с помощью настроек графического процессора NVIDIA RTX 3080 сразу же появляется предупреждение, что если что-то пойдет не так с дисплеем, графическим процессором и т. д., то гарантия аннулируется. Итак, как пользователь, который заново открыл для себя игры и работает в области технологий, где тестируются подобные вещи будет сильно рисковать.
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