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MediaTek Dimensity 9200 обходит Apple A16 Bionic в графическом тесте

31 октября 2022, 14:09



MediaTek готовится к выпуску своего последнего флагманского процессора, который, по слухам, называется Dimensity 9200 SoC. Теперь новый отчет показал, что этот новый чипсет может превзойти Apple A16 Bionic в синтетических тестах.

Согласно предыдущим слухам, гигант по производству чипов работает над новым процессором флагманского класса, который будет предлагать значительные улучшения производительности по сравнению с его предшественниками. Но до каких-либо объявлений информатор раскрыл новую информацию о синтетических тестах Dimesnity 9200 SoC. Судя по всему, оценка GF Benchmark грядущего чипсета MediaTek стала неожиданностью, поскольку ему удалось превзойти чип Apple A16 Bionic.

MediaTek Dimensity 9200 обходит Apple A16 Bionic в графическом тесте


Для тех, кто не знает, это тот же чип, который используется в моделях Apple iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Процессоры Apple, как правило, немного опережают своих Android-аналогов в некоторых областях, поэтому такие новости становятся неожиданностью. Согласно отчету ITHome, Dimensity 9200 SoC будет установлен на некоторых флагманских телефонах премиум-класса, которые будут выпущены в конце этого и в следующем году.

Утечка утверждает, что Dimensity 9200 удалось получить 328 кадров в секунду в тесте GFX 1080p Manhattan 3.0 off screen. Сообщается, что этот чип также набрал 228 кадров в секунду в тестах Manhattan 3.1. Для сравнения, Apple A16 Bionic показал в этих же тестах только 280 кадров в секунду и 200 кадров в секунду соответственно. Точно так же ему удалось опередить Dimensity 9000+, который набрал 220 и 160 кадров в секунду соответственно, и Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, который набрал 281 и 188 кадров в секунду соответственно.

Согласно известному информатору Digital Chat Station, у нас также есть некоторая информация о конфигурации ядра чипа. Dimensity 9200 может иметь максимальную тактовую частоту 3,05 ГГц и базовую частоту 2,85 ГГц. С другой стороны, эффективные ядра будут работать на частоте 2,0 ГГц. Этот процессор будет работать в паре с графическим процессором Mali G715, который набрал 1266102 балла в AnTuTu. Это самый высокий результат за всю историю платформы. Имейте в виду, что это всего лишь неподтвержденный отчет, поэтому пока относитесь к этой новости с долей скептицизма.



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