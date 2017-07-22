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Huawei выпускает планшет MatePad SE 10.4

01 ноября 2022, 11:50



Huawei анонсировала новый планшет под названием MatePad SE 10.4 на мировом рынке. Хотя компания подтвердила характеристики устройства, его цена и доступность еще не известны. Планшет оснащен большим дисплеем, чипсетом Snapdragon 6-й серии, HarmonyOS и большой батареей.

Huawei MatePad SE 10.4 оснащен 10,4-дюймовым ЖК-дисплеем с IPS матрицей с разрешением 2000x1200 пикселей и соотношением сторон 15:9. Устройство работает на последней версии HarmonyOS 3 и использует распознавание лиц для обеспечения безопасности.

Huawei выпускает планшет MatePad SE 10.4


Huawei MatePad SE 10.4 работает на чипсете Snapdragon 680. Планшет предлагает 3 Гбайт/4 Гбайт оперативной памяти. Что касается хранилища, планшет предлагает такие варианты, как 32 Гбайт/64 Гбайт/128 Гбайт и есть слот для карт памяти microSD.

Планшет оснащен аккумулятором емкостью 5100 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 10 Вт. Спереди у него есть 2-мегапиксельная задняя камера, а сзади - 5-мегапиксельная камера.

MatePad SE 10.4 поставляется как в Wi-Fi, так и LTE версии. Он будет доступен только в цвете Graphite Black. Наконец, планшет получит размеры 246,94х156,7х7,85 мм и весит около 440 граммов.



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