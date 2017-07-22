Digma представляет серию планшетов Pro с качественными 2K-экранами
01 ноября 2022, 22:51
Компания DIGMA выпускает серию из трех продвинутых планшетов: Pro 1400E, Pro 1600E и Pro 1800F, чьи характеристики значительно превышают прежних моделей бренда.
Диагональ новинок увеличена до 10,4 дюйма, то есть это крупные модели. С таким экраном удобнее играть, смотреть сериалы или работать: пользоваться почтой, редактировать документы и тп. Модели получили дисплеи с IPS-матрицей и с 2К разрешением -- 2000х1200 пикселей. Они обеспечивают высокую яркость, контрастность и широкий цветовой диапазон.
Планшеты получили камеры, основные на 13 МП и фронтальную на 5 МП, что позволит спокойно снимать на них. Съемка документов, фото в поездках и видеосвязь, все это по плечу новинкам. Digma уделяет внимание качеству звука, в каждом Pro-планшете предусмотрено по 4 стереодинамика, которые должны обеспечивать объемный, громкий и чистый звук без тресков и хрипов.
Планшеты Digma Pro могут похвастать хорошими объемами памяти: в случае модели Pro 1400E это 4/128 Гбайт, для Pro 1600E - 6/128 Гбайт, а для Pro 1800F сразу 8/256 Гбайт, есть и слоты для карт памяти формата microSD. Серия Digma Pro базируется на восьмиядерном процессоре Tiger T618 с частотой до 2 ГГц. Он обеспечивает высокую по меркам планшетов производительность и плавную работу.
Емкость батарей планшетов составляет 6000 мАч. Заявлено шесть часов просмотра видео на YouTube в формате Full HD на максимальной яркости.
В плане беспроводной связи есть Wi-Fi ac и Bluetooth 5.0. Благодаря узким рамкам и тонкому 7-миллиметровому металлическому корпусу новинки получились компактными и легкими. Для удобства в комплекте с планшетом идет чехол-подставка.