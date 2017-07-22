Samsung Electronics поделится достижениями в области искусственного интеллекта
01 ноября 2022, 23:20
Компания Samsung проведет Samsung AI Forum 2022 с 8 по 9 ноября. Мероприятие будет проводиться уже шестой год, оно представляет собой площадку, на которой ученые и эксперты могут обмениваться достижениями в области искусственного интеллекта.
В 2002 года форум пройдет не в заочном формате, но также будет транслироваться в прямом эфире. Желающие участвовать форуме могут пройти регистрацию с 18 октября до 8 ноября на сайте Samsung AI Forum. Участники смогут задавать вопросы онлайн и получат доступ к программе мероприятия.
В первый день участников ожидает «Формирование будущего с помощью ИИ и полупроводников». Будут обсуждаться направления исследований в области ИИ, определяющие будущее инноваций в таких областях как полупроводники и материалы.
Джонг-Хи Хан (Jong-Hee (JH) Han) вице-председатель, генеральный директор и глава подразделения Device eXperience (DX) в Samsung Electronics, откроет форум со вступлением, далее профессор Йошуа Бенжио (Yoshua Bengio) из Университета Монреаля выступит с программной речью. Далее пройдут сессии, такие как «ИИ для инноваций в исследованиях и разработках», «Последние достижения алгоритмов ИИ» и «Крупномасштабные вычисления для ИИ и высокопроизводительных вычислений».
Эксперты по ИИ также поделятся своими выводами. Минджун Сео (Minjoon Seo), профессор KAIST, и Хюно Сон (Hyunoh Song), профессор Сеульского национального университета, расскажут о последних достижениях в области исследований алгоритмов ИИ. В прошлом научный сотрудник IBM и Intel Алан Гара (Alan Gara), исследователь суперкомпьютеров, проведет презентации, посвященную эволюции вычислений и будущему ИИ. Руководители исследований искусственного интеллекта в SAIT, в том числе Чанкю Чой (Changkyu Choi), исполнительный вице-президент и глава исследовательского центра искусственного интеллекта SAIT, поведают об исследованиях Samsung в области искусственного интеллекта.
На мероприятии пройдет вручение награды Samsung AI Researcher of the Year, также пройдут стендовые презентации научных работ, презентация SAIT и исследовательских проектов института в области ИИ.
Второй день будет посвящен масштабированию ИИ для реального мира, в ходе которого расскажут о направлениях будущего технического прогресса в области ИИ, оказывающих серьезное влияние на нашу жизнь, от гипермасштабного ИИ до робототехники и цифрового человека.
Себастьян Сын (Sebastian Seung), президент и глава Samsung Research, откроет этот день приветствием и речью на тему «Эволюционный подход к алгоритмам обучения, основанным на принципах работы мозга». Дэниел Ли (Daniel Lee), исполнительный вице-президент и глава Глобального центра искусственного интеллекта Samsung Research, расскажет о текущем состоянии исследований Samsung Research в области ИИ.
Терренс Сейновски (Terrence Sejnowski), профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего и основатель NeurIPS поведает о том, обладают ли большие языковые модели интеллектом, а доктор Йоханнес Герке (Johannes Gehrke), руководитель исследовательской лаборатории Microsoft, расскажет об основной технологии гипермасштабируемого ИИ.
Далее пойдет выступление Дитера Фокса (Dieter Fox), старшего директора по исследованиям в области робототехники в NVIDIA, с докладом о технологии роботов, управляющих объектами без явной модели, а Сынвон Хван (Seungwon Hwang), профессор Сеульского национального университета, расскажет о продвинутой технологии обработки человеческого языка.
Наконец, Дэниел Ли выступит в роли модератора дискуссии о последних тенденциях в области ИИ и будущих перспективах. Часть дня посвятят презентации и демонстрации последних разработок.