Видеокарта ACER Arc A380 Predator появилась на Amazon
02 ноября 2022, 14:18
Acer добавляет еще одну видеокарту в свой портфель дискретных графических процессоров для настольных ПК. В официальном магазине Acer на Amazon была замечена карта Intel Arc A380. По сравнению с A770, на этой модели нет кулера BiFrost и разъема питания.
Хотя эта карта является частью серии Predator Gaming, она ни в коем случае не является игровой картой. Тем не менее, A380 доказал свою полезность для различных рабочих нагрузок по декодированию и кодированию видео, поэтому он идеально подходит в качестве сопутствующей карты для потоковой передачи или записи. В описании продукта основное внимание уделяется декодированию видео, ИИ-ускорению и поддержке трассировки лучей.
Эта модель представляет собой двухслотовую конструкцию с одним вентилятором. Она предлагает три разъема дисплея (2x DP и 1x HDMI) незаявленного стандарта. Вместо того, чтобы добавить заднюю панель, Acer разрисовала плату бесчисленными логотипами Predator.
A380 основан на полноценном графическом процессоре ACM-G11 с 8 ядрами Xe. Эта модель предлагает 6 Гбайт памяти GDDR6 и только 96-битную шину памяти. Предложение на Amazon не имеет цены или даты выпуска, но вы всегда можете добавить карту в свой список желаний.
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