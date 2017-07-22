Huawei представляет раскладушку Pocket S на Snapdragon 778G и экраном на 120 Гц
02 ноября 2022, 18:34
Сегодня Huawei представила Pocket S, он уже поступил в продажу в Китае. Это второй складной телефон-раскладушка после анонсированного в прошлом году P50 Pocket. Единственная разница между двумя устройствами заключается в чипсете. Наряду с телефоном Pocket S компания Huawei также анонсировала смарт-часы Watch GT Cyber.
Huawei Pocket S получил большой 6,9-дюймовый складной OLED-дисплей с разрешением 2790x1188 пикселей. Он поддерживает 10-битные цвета и частоту обновления 120 Гц. На задней панели находится дополнительный дисплей с диагональю 1,04 дюйма. Устройство оснащено боковым сканером отпечатков пальцев. Pocket S - это первый в отрасли складной телефон с многомерным рычажным шарниром.
Что касается съемки, Huawei Pocket S оснащен двойной задней камерой. Это основной датчик на 40 МП и сверхширокоугольный объектив на 13 МП. Фронтальная камера для селфи получила 10,7 Мп.
Huawei Pocket S работает на чипсете Snapdragon 778G, на борту 8 Гбайт оперативной памяти и до 512 Гбайт постоянной памяти. Устройство оснащено гибкой графитовой системой отвода тепла. Складной телефон получил аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой зарядки мощностью в 40 Вт. Что касается программного обеспечения, Pocket S работает на Harmony OS 3.
Стоимость Huawei Pocket S начинается с 5988 юаней (822 доллара США) за вариант на 128 Гбайт, тогда как модель на 256 Гбайт стоит 6488 юаней (890 долларов США). Вариант на 512 Гбайт обойдется в 7488 юаней (1028 долларов). Складной телефон предлагается в цветах Obsidian Black, Frost Silver, Mint Green, Sakura Pink, Primrose Gold и Ice Crystal Blue. Он открыт для предварительных заказов с сегодняшнего дня, а продажи начнутся с 10 ноября.