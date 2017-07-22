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DJI представляет Mavic 3 Classic: как оригинал, но без телеобъектива

02 ноября 2022, 23:22



Компания DJI анонсировала свой дрон Mavic 3 Classic, вариант Mavic 3, но более доступный и с некоторыми из его лучших функций, причем дрон совместим практически со всеми аксессуарами трехлетней давности.

DJI представляет Mavic 3 Classic: как оригинал, но без телеобъектива


У Mavic 3 Classic отсутствует дополнительный телеобъектив, который есть у оригинального Mavic 3. Тем не менее, он по-прежнему оснащен той же 20-мегапиксельной камерой Hasselblad CMOS 4/3, а также 46-минутным временем полета. Для увеличения времени полета комплект Mavic 3 Fly More Kit совместим с новейшим Mavic 3 Classic, который содержит две дополнительные батареи, зарядный концентратор, автомобильное зарядное устройство мощностью 65 Вт и три пары пропеллеров, которые производят меньше шума.

DJI представляет Mavic 3 Classic: как оригинал, но без телеобъектива


Mavic 3 Classic может записывать видео в разрешении 5,1K со скоростью 50 кадров в секунду и 4K со скоростью 60 кадров в секунду с использованием кодирования H.264 и H.265. Помимо этого, вы также можете записывать замедленное видео 4K со скоростью 120 кадров в секунду и 1080p со скоростью 200 кадров в секунду. Кроме того, если вы хотите передавать изображения и видео на мобильное устройство, дрон использует технологию Wi-Fi 6 для передачи со скоростью до 80 Мбит/с без подключения к пульту дистанционного управления.

Что касается технических характеристик камеры, DJI Mavic 3 Classic оснащен объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 24 мм. Он также имеет регулируемую диафрагму в диапазоне от f/2,8 до f/11. Он обеспечивает 12,8 ступеней собственного динамического диапазона для улучшенной детализации светлых и темных участков. Кроме того, последняя версия DJI также поставляется с автоматическим режимом съемки Quickshots, а также поддержкой замедленной съемки, hyperloop и панорамных снимков.

DJI представляет Mavic 3 Classic: как оригинал, но без телеобъектива


DJI Mavic 3 Classic также имеет круиз-контроль для постоянной скорости полета, чтобы вы могли сосредоточиться на фотографии. Функция Active 5.0 может распознавать и блокировать объекты, чтобы регулировать движение дрона и камеры для стабильного видео. Дрон также имеет широкий спектр функций безопасности, таких как планирование маршрутов вокруг обнаруженных объектов на пути, система возврата домой и многое другое.



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