Все iPhone 15 2023 года получат модемы Qualcomm 5G
03 ноября 2022, 09:52
В 2023 году Apple не будет использовать собственный 5G модем для какой-либо модели iPhone 15, поэтому на данный момент фирма продолжит полагаться на Qualcomm в течение нескольких лет.
Об эксклюзивном статусе Qualcomm сообщалось ранее, когда Apple столкнулась с препятствием в разработке собственного модема 5G. Марк Гурман из Bloomberg заявил, что в следующем году компания обеспечит большой объем поставок. Однако было время, когда производитель мог потенциально потерять миллионы доходов, поскольку ожидалось, что в 2023 году он поставит Apple только 20 процентов от общих заказов.
Apple начала разработку собственного модема 5G в 2020 году, но к счастью для Qualcomm, она не смогла получить ожидаемых результатов, поэтому потребуется еще несколько лет, прежде чем жизнеспособное решение выйдет на рынок. Напомним, что Apple и Qualcomm заключили шестилетнее партнерство еще в 2019 году, в котором указывалось, что производитель iPhone будет использовать сторонние модемы 5G вместе с роялти, выплачиваемыми своему партнеру по цепочке поставок, что привело к невероятным доходам для Qualcomm.
Поскольку единственной целью Apple является получение огромной прибыли, продолжение юридических стычек с Qualcomm противоречило бы интересам компании. Даже после приобретения бизнеса чипов для модемов у Intel Apple не смогла реализовать свой собственный чип 5G, а поскольку Qualcomm ежегодно опережала конкурентов с помощью передового оборудования, это была битва, которую Apple не смогла выиграть и в конечном итоге должна была зарыть топор войны.
Некоторые инсайдеры считают, что завершение работы над собственным 5G-модемом Apple ожидается не раньше 2025 года, а это означает, что линейка iPhone 16, предположительно выпущенная в 2024 году, также будет включать чипы производства Qualcomm. Более ранняя разборка iPhone 14 Pro показала, что он оснащен модемом Snapdragon X65 5G, поэтому мы считаем, что в 2023 году все модемы iPhone 15 будут оснащены Snapdragon X70.