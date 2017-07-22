Еще в мае Honor выпустила Honor Play 30 в Китае. Это один из самых доступных 5G смартфонов по цене всего 1099 иен (около 150 долларов).
Спустя почти шесть месяцев после его выпуска бренд представил новый вариант этого телефона. Это устройство официально называется Honor Play 30M и поставляется с немного другими характеристиками.
Honor Play 30M получил три заметных изменения. Прежде всего, он оснащен боковым сканером отпечатков пальцев. Во-вторых, он оснащен 2-мегапиксельным датчиком глубины в дополнение к 13-мегапиксельной основной камере, присутствующей в оригинале. Наконец, он поставляется с 6 Гбайт ОЗУ вместо 4 Гбайт, но объем памяти остается прежним - 128 Гбайт.
Помимо вышеупомянутых отличий, Honor Play 30M такой же, как Honor Play 30. Устройство получило 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с HD+ разрешением 1600x720 пикселей и каплевидным вырезом. Его толщина составляет 8,69 мм, а вес - 194 г.
Смартфон работает на чипсете Qualcomm Snapdragon 480G Plus. На передней панели установлена 5-мегапиксельная селфи-камера. Телефон предлагает 5G и поддержку зарядки 10 Вт. Наконец, емкость батареи составляет 5000 мАч.
Цена на Honor Play 30M составит 1299 иен (177 долларов США) за единственную конфигурацию памяти 6 Гбайт + 128 Гбайт. Он будет продаваться в трех цветах: серебристый, синий и черный.